Почти половина экспорта узбекских лимонов пришлась на Россию — инфографика

Почти половина экспорта узбекских лимонов пришлась на Россию — инфографика

По данным Национального комитета по статистике, в январе-ноябре 2025 года республика продала в 11 зарубежных стран 3,8 тыс. тонн лимонов на сумму $5,4 млн

Россия импортировала почти половину всего объема узбекских лимонов — 1 740 тонн (45,8%).По данным Нацкомстата, за первые 11 месяцев 2025-го республика поставила в 11 зарубежных стран 3,8 тыс. тонн этих цитрусовых на $5,4 млн.Объем экспорта узбекских лимонов увеличился на 764 тонны или 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Лидером по объему импорта узбекских лимонов стал Казахстан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

