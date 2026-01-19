https://uz.sputniknews.ru/20260119/pochti-polovina-eksporta-uzbekskix-limonov-prishlas-na-rossiyu-54944723.html
Почти половина экспорта узбекских лимонов пришлась на Россию — инфографика
По данным Национального комитета по статистике, в январе-ноябре 2025 года республика продала в 11 зарубежных стран 3,8 тыс. тонн лимонов на сумму $5,4 млн
Россия импортировала почти половину всего объема узбекских лимонов — 1 740 тонн (45,8%).По данным Нацкомстата, за первые 11 месяцев 2025-го республика поставила в 11 зарубежных стран 3,8 тыс. тонн этих цитрусовых на $5,4 млн.Объем экспорта узбекских лимонов увеличился на 764 тонны или 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Лидером по объему импорта узбекских лимонов стал Казахстан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
