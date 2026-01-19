https://uz.sputniknews.ru/20260119/putin-poluchil-priglashenie-voyti-v-sovet-mira-po-gaze-54957646.html

Путин по дипканалам получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в Кремле изучают все детали этого предложения, и надеются на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова. Другие заявления Пескова:

