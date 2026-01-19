Узбекистан
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в Кремле изучают все детали этого предложения, и надеются на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Путин по дипканалам получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе

16:00 19.01.2026
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в Кремле изучают все детали этого предложения и надеются на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

"Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав "Совета мира". Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", — сказал он журналистам.

Другие заявления Пескова:
Владимир Путин относится к Крещению как к большому празднику;
пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение;
в Кремле пристально наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, в последние дни поступает очень много беспокойной информации об этом;
трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что президент США Дональд Трамп, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю;
разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Родригес не планируется;
разговор президента РФ Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дэлси Родригес при необходимости может быть организован оперативно;
Москва находится в постоянном контакте с уполномоченным президентом Венесуэлы Дэлси Родригес по дипломатическим каналам;
пресс-секретарь президента РФ оставил без комментариев вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии.
