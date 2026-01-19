https://uz.sputniknews.ru/20260119/tokaev-poluchil-priglashenie-trampa-voyti-v-sovet-mira-po-gaze-54935211.html

Токаев получил приглашение Трампа войти в совет мира по Газе

Токаев получил приглашение Трампа войти в совет мира по Газе

Sputnik Узбекистан

В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира", который, как предполагается, будет также следить за его восстановлением. Сам Трамп будет пожизненным председателем этого Совета

2026-01-19T15:00+0500

2026-01-19T15:00+0500

2026-01-19T15:00+0500

касым-жомарт токаев

казахстан

дональд трамп

сша

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54913995_0:37:750:460_1920x0_80_0_0_db30080d105c35e4fcdbc5787a3b7a41.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от американского коллеги Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РК Руслан Желдибай в интервью порталу Tengrinews.kz.Он отметил, что Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира по предложению Трампа.Он также добавил, что Токаев "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".Совет мира по плану Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — "лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии".Ожидают, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы".Кроме того, сформируют исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включили 11 человек, в том числе четырех членов исполнительного учредительного совета. Дональд Трамп назвал новое объединение "величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте". Сам Трамп будет пожизненным председателем этого Совета, писали ранее в Reuters.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

касым-жомарт токаев казахстан дональд трамп сша