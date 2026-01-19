Токаев получил приглашение Трампа войти в совет мира по Газе

https://uz.sputniknews.ru/20260119/tokaev-poluchil-priglashenie-trampa-voyti-v-sovet-mira-po-gaze-54935211.html
В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира", который, как предполагается, будет также следить за его восстановлением. Сам Трамп будет пожизненным председателем этого Совета
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от американского коллеги Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РК Руслан Желдибай в интервью порталу Tengrinews.kz.Он отметил, что Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира по предложению Трампа.Он также добавил, что Токаев "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".Совет мира по плану Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — "лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии".Ожидают, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы".Кроме того, сформируют исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включили 11 человек, в том числе четырех членов исполнительного учредительного совета. Дональд Трамп назвал новое объединение "величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте". Сам Трамп будет пожизненным председателем этого Совета, писали ранее в Reuters.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от американского коллеги Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы РК Руслан Желдибай в интервью порталу Tengrinews.kz.
Он отметил, что Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира по предложению Трампа.
“Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения”, — сказал Руслан Желдибай.
Он также добавил, что Токаев "подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности".
Совет мира по плану Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.
В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — "лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии".
Ожидают, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы".
Кроме того, сформируют исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включили 11 человек, в том числе четырех членов исполнительного учредительного совета.
Дональд Трамп назвал новое объединение "величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте". Сам Трамп будет пожизненным председателем этого Совета, писали ранее в Reuters.