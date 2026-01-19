https://uz.sputniknews.ru/20260119/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novopavlovku-v-dnr-i-pavlovku-v-zaporojskoy-oblasti-54950586.html
Российская армия освободила Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области
Российская армия освободила Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Центр" и "Днепр"
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области.Противник потерял:Контроль над Павловкой в Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".Также в зоне ответственности "Днепра" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Потери ВСУ составили:
Российская армия освободила Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Центр" и "Днепр".
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Российские бойцы освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
“Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области.
четыре боевые бронированные машины;
Контроль над Павловкой в Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Днепр".
“Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности "Днепра" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области.
до 40 украинских военнослужащих;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад материальных средств.