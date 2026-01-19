https://uz.sputniknews.ru/20260119/uzbekistan-tennisistka-raximova-zavershila-vystuplenie-na-australian-open-54926871.html

Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open

Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open

С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open, сообщает НОК.Рахимова в матче первого круга проиграла американской сопернице Кори Гауфф.С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.Напомним, что еще одна узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала выступление на Australian Open с победы, обыграв испанку Гуйомар Де Реалес в двух сетах.Полина Кудерметова выступала за Россию, а в декабре 2025-го перешла под флаг Узбекистана.

