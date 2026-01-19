https://uz.sputniknews.ru/20260119/uzbekistan-tennisistka-raximova-zavershila-vystuplenie-na-australian-open-54926871.html
С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open, сообщает НОК.Рахимова в матче первого круга проиграла американской сопернице Кори Гауфф.С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.Напомним, что еще одна узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала выступление на Australian Open с победы, обыграв испанку Гуйомар Де Реалес в двух сетах.Полина Кудерметова выступала за Россию, а в декабре 2025-го перешла под флаг Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на Australian Open, сообщает
НОК.
Рахимова в матче первого круга проиграла американской сопернице Кори Гауфф.
С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.
“Представительница сборной Узбекистана по теннису Камилла Рахимова завершила выступление на турнире "Australian Open". Уже в первом кругу ей противостояла третья ракетка мира, американка Кори Гауфф. Рахимова уступила в двух сетах — 2:6, 3:6”, — говорится в сообщении.
Напомним, что еще одна узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала
выступление на Australian Open с победы, обыграв испанку Гуйомар Де Реалес в двух сетах.
Полина Кудерметова выступала за Россию, а в декабре 2025-го перешла под флаг Узбекистана.