За пределы Ташкента перенесут 87 предприятий, загрязняющих атмосферу
Перенос планируют осуществлять поэтапно при условии модернизации существующих мощностей и приведения производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте в рамках реализации стратегии "Узбекистан–2030" стартовал вынос экологически опасных и энергоемких промпредприятий за черту города, сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.Отмечается, что передислокация одного промышленного предприятия позволит снизить объем выбросов в столице более чем на 226 тонн в год.Поданным пресс-службы экологического ведомства, в Ташкенте насчитывается 87 предприятий, деятельность которых подпадает под данные требования. Их перенос планируют осуществлять поэтапно при условии модернизации существующих мощностей и приведения производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами.Специальная комиссия на постоянной основе проводит рейдовые проверки промышленных объектов. Напомним, что в Южной промышленной зоне Янгихаетского района Ташкента проверили работу предприятия АО "Узвторцветмет", специализирующегося на заготовке, переработке и производстве вторичных цветных металлов. Оно относится к объектам I категории экологической опасности.По итогам проверки, проведенной в октябре 2025-го, выявили факты загрязнения окружающей среды. Предприятию выдали обязательное предписание, а также начислили компенсацию за нанесенный экологический ущерб в размере 18 млрд 91 млн 717 тыс. 137 сумов.На основании решения Специальной комиссии и предписаний Национального комитета по экологии и изменению климата, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, предприятие передислоцируется в промзону Джизакской области и прекращает производственную деятельность на территории Янгихаетского района.За счет предоставленных льгот по компенсационным выплатам, устаревшие и экологически вредные плавильные печи утилизируют, а само предприятие продолжит свою работу на более технологически совершенном оборудовании, полностью соответствующем современным экологическим требованиям.“В результате принятых мер ожидается предотвращение выбросов в атмосферу в среднем около 226,7 тонны загрязняющих веществ в год, что будет способствовать заметному улучшению качества воздуха в Янгихаетском районе города Ташкента”, — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
В Ташкенте в рамках реализации стратегии "Узбекистан–2030" стартовал вынос экологически опасных и энергоемких промпредприятий за черту города, сообщает
пресс-служба Нацкомэкологии.
Отмечается, что передислокация одного промышленного предприятия позволит снизить объем выбросов в столице более чем на 226 тонн в год.
“Документом предусмотрена разработка обоснованных предложений совместно с профильными организациями по выводу из Ташкента и Нукуса, а также областных центров предприятий асбестовой и цементной промышленности, кожевенно-обувного и птицеводческого производства, черной и цветной металлургии, а также других отраслей с высоким уровнем энергопотребления”, — говорится в сообщении.
Поданным пресс-службы экологического ведомства, в Ташкенте насчитывается 87 предприятий, деятельность которых подпадает под данные требования. Их перенос планируют осуществлять поэтапно при условии модернизации существующих мощностей и приведения производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами.
Специальная комиссия на постоянной основе проводит рейдовые проверки промышленных объектов. Напомним, что в Южной промышленной зоне Янгихаетского района Ташкента проверили работу
предприятия АО "Узвторцветмет", специализирующегося на заготовке, переработке и производстве вторичных цветных металлов. Оно относится к объектам I категории экологической опасности.
По итогам проверки, проведенной в октябре 2025-го, выявили факты загрязнения окружающей среды. Предприятию выдали обязательное предписание, а также начислили компенсацию за нанесенный экологический ущерб в размере 18 млрд 91 млн 717 тыс. 137 сумов.
На основании решения Специальной комиссии и предписаний Национального комитета по экологии и изменению климата, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, предприятие передислоцируется в промзону Джизакской области и прекращает производственную деятельность на территории Янгихаетского района.
За счет предоставленных льгот по компенсационным выплатам, устаревшие и экологически вредные плавильные печи утилизируют, а само предприятие продолжит свою работу на более технологически совершенном оборудовании, полностью соответствующем современным экологическим требованиям.
“В результате принятых мер ожидается предотвращение выбросов в атмосферу в среднем около 226,7 тонны загрязняющих веществ в год, что будет способствовать заметному улучшению качества воздуха в Янгихаетском районе города Ташкента”, — говорится в сообщении.