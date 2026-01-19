https://uz.sputniknews.ru/20260119/za-predely-tashkenta-perenesut-87-predpriyatiy-zagryaznyayuschix-atmosferu-54893641.html

За пределы Ташкента перенесут 87 предприятий, загрязняющих атмосферу

Перенос планируют осуществлять поэтапно при условии модернизации существующих мощностей и приведения производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте в рамках реализации стратегии "Узбекистан–2030" стартовал вынос экологически опасных и энергоемких промпредприятий за черту города, сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.Отмечается, что передислокация одного промышленного предприятия позволит снизить объем выбросов в столице более чем на 226 тонн в год.Поданным пресс-службы экологического ведомства, в Ташкенте насчитывается 87 предприятий, деятельность которых подпадает под данные требования. Их перенос планируют осуществлять поэтапно при условии модернизации существующих мощностей и приведения производственных процессов в соответствие с современными экологическими стандартами.Специальная комиссия на постоянной основе проводит рейдовые проверки промышленных объектов. Напомним, что в Южной промышленной зоне Янгихаетского района Ташкента проверили работу предприятия АО "Узвторцветмет", специализирующегося на заготовке, переработке и производстве вторичных цветных металлов. Оно относится к объектам I категории экологической опасности.По итогам проверки, проведенной в октябре 2025-го, выявили факты загрязнения окружающей среды. Предприятию выдали обязательное предписание, а также начислили компенсацию за нанесенный экологический ущерб в размере 18 млрд 91 млн 717 тыс. 137 сумов.На основании решения Специальной комиссии и предписаний Национального комитета по экологии и изменению климата, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, предприятие передислоцируется в промзону Джизакской области и прекращает производственную деятельность на территории Янгихаетского района.За счет предоставленных льгот по компенсационным выплатам, устаревшие и экологически вредные плавильные печи утилизируют, а само предприятие продолжит свою работу на более технологически совершенном оборудовании, полностью соответствующем современным экологическим требованиям.“В результате принятых мер ожидается предотвращение выбросов в атмосферу в среднем около 226,7 тонны загрязняющих веществ в год, что будет способствовать заметному улучшению качества воздуха в Янгихаетском районе города Ташкента”, — говорится в сообщении.

