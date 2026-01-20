https://uz.sputniknews.ru/20260120/eek-rasshiryaet-evraziyskiy-reestr-dobavleny-56-promyshlennyx-tovarov-55002234.html
ЕЭК расширяет Евразийский реестр: добавлены 56 промышленных товаров
Евразийский реестр промышленных товаров формируется для обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, где действуют преференции, ограничения и запреты на товары из других государств-членов и третьих стран.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза с 22 января вступят в силу изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.По данным комиссии, они распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2026 года. Изменения позволят внести в Евразийский реестр промышленных товаров продукцию по 56 товарным наименованиям. Еще 25 товаров, включая медицинские маски, бинты, шприцы, хирургические материалы, слуховые аппараты, огнетушители, — будут вноситься на основании предоставления сертификата формы СТ-1.Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и третьих стран.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
В странах Евразийского экономического союза с 22 января вступят в силу изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
По данным комиссии, они распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2026 года. Изменения позволят внести в Евразийский реестр промышленных товаров продукцию по 56 товарным наименованиям.
"В том числе 31 товар, включая синтетические волокна, иглы, протезы, уроприемники, аппараты ультразвукового сканирования, лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, — на основании выполнения перечня условий производства и технологических операций", — говорится в сообщении.
Еще 25 товаров, включая медицинские маски, бинты, шприцы, хирургические материалы, слуховые аппараты, огнетушители, — будут вноситься на основании предоставления сертификата формы СТ-1.
"Кроме того, до конца 2026 года продлен срок действия приложения № 11 к Правилам, где содержится перечень товаров, включаемых в Евразийский реестр промтоваров на основании предоставления сертификата формы СТ-1. При этом для отдельных видов продукции срок продлевается только до 30 июня 2026 года", — отмечают в ЕЭК.
Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и третьих стран.