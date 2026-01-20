https://uz.sputniknews.ru/20260120/eek-rasshiryaet-evraziyskiy-reestr-dobavleny-56-promyshlennyx-tovarov-55002234.html

ЕЭК расширяет Евразийский реестр: добавлены 56 промышленных товаров

ЕЭК расширяет Евразийский реестр: добавлены 56 промышленных товаров

Sputnik Узбекистан

Евразийский реестр промышленных товаров формируется для обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, где действуют преференции, ограничения и запреты на товары из других государств-членов и третьих стран.

2026-01-20T16:56+0500

2026-01-20T16:56+0500

2026-01-20T16:56+0500

еаэс и узбекистан

лекарства

еаэс

фармацевтика

еэк

промышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/17/30198637_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f5ca58d0a8016481f11c62d83b044b99.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза с 22 января вступят в силу изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.По данным комиссии, они распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2026 года. Изменения позволят внести в Евразийский реестр промышленных товаров продукцию по 56 товарным наименованиям. Еще 25 товаров, включая медицинские маски, бинты, шприцы, хирургические материалы, слуховые аппараты, огнетушители, — будут вноситься на основании предоставления сертификата формы СТ-1.Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и третьих стран.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

евразийский реестр промышленных товаров еэк еаэс изменения