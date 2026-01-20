https://uz.sputniknews.ru/20260120/prezident-uzbekistana-premer-ministr-italii-klyuchevye-temy-peregovorov-55000899.html

Президент Узбекистана встретился с Премьер-министром Италии: ключевые темы переговоров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января провел встречу с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони, совершившей короткую остановку в Ташкенте, возвращаясь из поездки по Азии.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Ташкенте. Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего укрепления узбекско-итальянских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.Было отмечено, что договоренности, достигнутые на высшем уровне в мае 2025 года в Самарканде, последовательно реализуются. В частности, устойчивыми темпами растут товарооборот и число совместных предприятий. Расширяются межрегиональные обмены, в том числе с Ломбардией. Выделены квоты для организованной трудовой миграции граждан Узбекистана.В партнерстве с итальянскими компаниями реализуются крупные проекты промышленной кооперации. В конце прошлого года открыт филиал университета Тушиа в Самарканде.В этом году запланировано проведение заседаний стратегического диалога внешнеполитических ведомств и межправительственной комиссии, второго Форума ректоров.Речь также шла о продвижении совместных проектов в сферах текстильной промышленности, геологии, энергетики, химии, строительных материалов, финансового рынка и других приоритетных направлениях.Достигнута договоренность о проведении перекрестных Дней узбекского и итальянского кино. Поддержаны планы по участию Узбекистана в очередной Венецианской биеннале, проведению в этом году выставок прикладного искусства и экспонатов в Милане.Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке. В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Джорджу Мелони посетить Узбекистан с отдельным визитом.

