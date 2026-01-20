https://uz.sputniknews.ru/20260120/tashkent-naznachen-zamxokima-po-voprosam-protivodeystviya-korruptsii-55061127.html
В Ташкенте назначен замхокима по вопросам противодействия коррупции
В Ташкенте назначен замхокима по вопросам противодействия коррупции
Заместителем хокима Ташкента по комплаенсу и противодействию коррупции назначен Мирмухаммад Мирхамидов.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Мирмухаммад Миршахидович Мирхамидов назначен заместителем хокима Ташкента по вопросам комплаенс- и внутреннего контроля по противодействию коррупции. Об этом сообщил хокимият столицы.Мирмухаммад Мирхамидов родился в 1982 году в Ташкенте. Имеет высшее образование — по специальности юрист. Окончил Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, а также Ташкентский государственный юридический институт. Имеет классный чин старшего советника юстиции.С 2006 года работал в органах прокуратуры на разных должностях. С 2023 года по настоящее время работал в должности заместителя начальника управления по надзору за законностью исполнения судебных актов и актов иных органов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.В декабре президент Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту и народу объявил в 2026 году "чрезвычайное положение" по противодействию коррупции, назвав ее главной угрозой развитию страны, и поручил ввести во всех ведомствах должность заместителя руководителя, ответственного за комплаенс и внутренний контроль по противодействию коррупции.
Мирмухаммад Миршахидович Мирхамидов назначен заместителем хокима Ташкента по вопросам комплаенс- и внутреннего контроля по противодействию коррупции. Об этом сообщил
хокимият столицы.
Мирмухаммад Мирхамидов родился в 1982 году в Ташкенте. Имеет высшее образование — по специальности юрист. Окончил Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, а также Ташкентский государственный юридический институт. Имеет классный чин старшего советника юстиции.
С 2006 года работал в органах прокуратуры на разных должностях. С 2023 года по настоящее время работал в должности заместителя начальника управления по надзору за законностью исполнения судебных актов и актов иных органов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
В декабре президент Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту и народу объявил в 2026 году "чрезвычайное положение" по противодействию коррупции, назвав ее главной угрозой развитию страны, и поручил ввести во всех ведомствах должность заместителя руководителя, ответственного за комплаенс и внутренний контроль по противодействию коррупции.