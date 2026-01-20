https://uz.sputniknews.ru/20260120/tashkent-naznachen-zamxokima-po-voprosam-protivodeystviya-korruptsii-55061127.html

В Ташкенте назначен замхокима по вопросам противодействия коррупции

В Ташкенте назначен замхокима по вопросам противодействия коррупции

Sputnik Узбекистан

Заместителем хокима Ташкента по комплаенсу и противодействию коррупции назначен Мирмухаммад Мирхамидов.

2026-01-20T18:10+0500

2026-01-20T18:10+0500

2026-01-20T18:24+0500

ташкент

заместитель хокима

назначение

борьба с коррупцией

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55038537_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_bdd8e4062af6092d08b37e5794c7c94d.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Мирмухаммад Миршахидович Мирхамидов назначен заместителем хокима Ташкента по вопросам комплаенс- и внутреннего контроля по противодействию коррупции. Об этом сообщил хокимият столицы.Мирмухаммад Мирхамидов родился в 1982 году в Ташкенте. Имеет высшее образование — по специальности юрист. Окончил Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, а также Ташкентский государственный юридический институт. Имеет классный чин старшего советника юстиции.С 2006 года работал в органах прокуратуры на разных должностях. С 2023 года по настоящее время работал в должности заместителя начальника управления по надзору за законностью исполнения судебных актов и актов иных органов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.В декабре президент Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту и народу объявил в 2026 году "чрезвычайное положение" по противодействию коррупции, назвав ее главной угрозой развитию страны, и поручил ввести во всех ведомствах должность заместителя руководителя, ответственного за комплаенс и внутренний контроль по противодействию коррупции.

https://uz.sputniknews.ru/20251119/mirziyeev-videoselektor-sokrascheniye-bednosti-53587799.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

заместитель хокима ташкент назначение мирхамидов