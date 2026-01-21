https://uz.sputniknews.ru/20260121/australian-open-kudermetova-ustupila-datskoy-sopernitse-55094036.html

Australian Open: узбекистанская теннисистка Кудерметова уступила датской сопернице

С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова проиграла датчанке Кларе Таусон на Australian Open – 2026. В матче второго круга она уступила сопернице со счетом 3:6, 6:3, 5:7, сообщает НОК. С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов. Матч длился 1 час 54 минуты. Полина Кудерметова выступала за Россию, а в декабре 2025-го перешла под флаг Узбекистана.Напомним, что свое выступление на Открытом чемпионате Австралии она начала с победы.

