Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Психолог: что делать с ненужными новогодними подарками
Психолог: что делать с ненужными новогодними подарками
Sputnik Узбекистан
Специалист призывает легко относится к презенту, который возможно вам не понравится, и помнить, что того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, нужно искренне отблагодарить
Если на Новый год вы получили подарок, который не понравился или вообще не нужен, то стоит его отдать в церковь, предложить соседям в домовом чате или передарить одиноким пенсионерам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук, психолога Светлану Колосову.При этом того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, нужно искренне отблагодарить, рекомендует Колосова.Она добавила, что подарки, которые вам реально понравятся, чаще всего дарят близкие люди, которые заранее спрашивают, интересуются и готовятся к празднику. Поэтому к подарку, который возможно вам не понравится, следует относиться легко.
Психолог: что делать с ненужными новогодними подарками

Специалист призывает легко относится к презенту, который, возможно, вам не понравится, и помнить, что того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, необходимо искренне поблагодарить.
Если на Новый год вы получили подарок, который не понравился или вообще не нужен, то стоит его отдать в церковь, предложить соседям в домовом чате или передарить одиноким пенсионерам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук, психолога Светлану Колосову.

"Ненужные подарки стоит передаривать или бесплатно раздавать. Не надо оставлять вещи, которые вам не понравились, тем более захламлять жилье и оставлять подарки на потом. Предложить забрать вещи можно в домовом чате или порадовать одиноких бабушек, дедушек, которым не хватает внимания. Можно к соседям прийти на чай и подарить презент", — рассказала она.

При этом того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, нужно искренне отблагодарить, рекомендует Колосова.

"Все подарки надо искренне брать с благодарностью и радостью. Даже если человек, условно говоря, знает, что это ненужный презент или не слишком дорогой, но ему будет приятно от того, что вы искренне выражаете благодарность. Это прежде всего знак внимания", — пояснила специалист.

Она добавила, что подарки, которые вам реально понравятся, чаще всего дарят близкие люди, которые заранее спрашивают, интересуются и готовятся к празднику. Поэтому к подарку, который возможно вам не понравится, следует относиться легко.
