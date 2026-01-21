https://uz.sputniknews.ru/20260121/chto-delat-s-nenujnymi-podarkami-na-novyy-god-55082699.html

Психолог: что делать с ненужными новогодними подарками

Психолог: что делать с ненужными новогодними подарками

2026-01-21

Специалист призывает легко относится к презенту, который возможно вам не понравится, и помнить, что того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, нужно искренне отблагодарить

Если на Новый год вы получили подарок, который не понравился или вообще не нужен, то стоит его отдать в церковь, предложить соседям в домовом чате или передарить одиноким пенсионерам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук, психолога Светлану Колосову.При этом того, кто подарил подарок, пусть и ненужный, нужно искренне отблагодарить, рекомендует Колосова.Она добавила, что подарки, которые вам реально понравятся, чаще всего дарят близкие люди, которые заранее спрашивают, интересуются и готовятся к празднику. Поэтому к подарку, который возможно вам не понравится, следует относиться легко.

