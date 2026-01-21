https://uz.sputniknews.ru/20260121/uzbekistan-regionalnaya-akademiya-sportivnyx-edinoborstv-55106731.html
Цель — популяризация спортивной борьбы. До конца года как минимум в одной школе каждого района и города откроют спецклубы по борьбе
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут Региональную академию спортивных единоборств. Задачи по популяризации этого направления обсудили в числе других вопросов в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла о результатах работы в сфере спорта в 2025 году, итогах крупных соревнований и задачах на 2026-ой. Начиная с этого года, на постоянной основе в республике будут проводить: "В 2026 году в строящихся в регионах школах наряду с национальным курашем начнется подготовка спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. К концу года как минимум в одной школе каждого района и города будут открыты клубы по борьбе", — говорится в сообщении.
В Узбекистане появится Региональная академия спортивных единоборств
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
В Узбекистане создадут Региональную академию спортивных единоборств. Задачи по популяризации этого направления обсудили в числе других вопросов в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает
пресс-служба главы государства.
Речь шла о результатах работы в сфере спорта в 2025 году, итогах крупных соревнований и задачах на 2026-ой.
"Отмечено, что в последние годы Узбекистан занимает устойчивые и сильные позиции в спортивной борьбе как в регионе, так и в мире. В целях дальнейшей популяризации этого направления предусмотрено создание Региональной академии спортивных единоборств", — говорится в сообщении.
Начиная с этого года, на постоянной основе в республике будут проводить:
турнир "Узбекистон ботирлари";
Кубок Генерального прокурора;
соревнования по борьбе среди военнослужащих.
"В 2026 году в строящихся в регионах школах наряду с национальным курашем начнется подготовка спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. К концу года как минимум в одной школе каждого района и города будут открыты клубы по борьбе", — говорится в сообщении.