В Узбекистане появится Региональная академия спортивных единоборств

В Узбекистане появится Региональная академия спортивных единоборств

Цель — популяризация спортивной борьбы. До конца года как минимум в одной школе каждого района и города откроют спецклубы по борьбе

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут Региональную академию спортивных единоборств. Задачи по популяризации этого направления обсудили в числе других вопросов в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла о результатах работы в сфере спорта в 2025 году, итогах крупных соревнований и задачах на 2026-ой. Начиная с этого года, на постоянной основе в республике будут проводить: "В 2026 году в строящихся в регионах школах наряду с национальным курашем начнется подготовка спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. К концу года как минимум в одной школе каждого района и города будут открыты клубы по борьбе", — говорится в сообщении.

