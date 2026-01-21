https://uz.sputniknews.ru/20260121/v-uzbekistane-vnedryat-chetyrexetapnuyu-sistemu-podderjki-startapov-55076664.html

В Узбекистане внедрят четырехэтапную систему поддержки стартапов

Главе республики презентовали достигнутые результаты и приоритетные задачи на 2026 год в сфере развития цифровых технологий. 21.01.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят четырехэтапную систему поддержки стартапов. Об этом шла речь в ходе презентации о достигнутых результатах и приоритетных задачах на 2026 год в сфере развития цифровых технологий, представленной президенту РУз Шавкату Мирзиёеву. Как отмечалось, Узбекистан признан второй самой быстрорастущей стартап-экосистемой в мире и лидером по темпам роста в Центральной Азии. До 2030 года в республике планируют увеличить число стартапов до 5 тыс., количество стартапов, вышедших на внешний рынок, — до 200, довести объем венчурных инвестиций до $2 млрд. Дальнейшее развитии электронных госуслугВ планах: Президенту также рассказали о работе по созданию инфраструктуры для технологий ИИ: в настоящее время ввели в эксплуатацию современный малый суперкомпьютер, а работы по приобретению и запуску крупного суперкомпьютера находятся в активной фазе. Глава республики отметил необходимость расширения сети современных дата-центров в регионах страны, а также обеспечения безопасности и непрерывности хранения и обработки данных. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры В данной сфере обеспечиваются устойчивые темпы роста: из года в год увеличиваются скорость и охват интернета, улучшается качество мобильной связи. В 2026 году планируют дальнейшее внедрение технологий 5G, расширение охвата населенных пунктов высокоскоростным интернетом, а также более широкое использование спутниковой связи. "Президент отметил, что цифровые технологии напрямую способствуют повышению конкурентоспособности отраслей экономики, эффективности государственного управления и качества жизни населения, и дал ответственным лицам соответствующие поручения по реализации обозначенных задач", — говорится в сообщении.

