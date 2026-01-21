В Узбекистане внедрят четырехэтапную систему поддержки стартапов
Главе республики презентовали достигнутые результаты и приоритетные задачи на 2026 год в сфере развития цифровых технологий.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят четырехэтапную систему поддержки стартапов. Об этом шла речь в ходе презентации о достигнутых результатах и приоритетных задачах на 2026 год в сфере развития цифровых технологий, представленной президенту РУз Шавкату Мирзиёеву.
Как отмечалось, Узбекистан признан второй самой быстрорастущей стартап-экосистемой в мире и лидером по темпам роста в Центральной Азии.
До 2030 года в республике планируют увеличить число стартапов до 5 тыс., количество стартапов, вышедших на внешний рынок, — до 200, довести объем венчурных инвестиций до $2 млрд.
"В этих целях на основе международного опыта внедряется четырехэтапная система поддержки стартапов. На этапах идеи, разработки, запуска и масштабирования предусматривается предоставление грантов, налоговых льгот, механизмов софинансирования, а также компенсация экспортных расходов", — говорится в сообщении.
Дальнейшее развитии электронных госуслуг
В планах:
довести количество цифровых сервисов до 900;
расширить функционал мобильного приложения MyGov.uz;
внедрить технологии искусственного интеллекта более чем в 50 услугах;
разработать Единый реестр населения;
полностью цифровизировать процессы открытия бизнеса, учета работников индивидуальных предпринимателей, оформления банковских пластиковых карт, получения SIM-карт, страховых и рекламных услуг.
Президенту также рассказали о работе по созданию инфраструктуры для технологий ИИ: в настоящее время ввели в эксплуатацию современный малый суперкомпьютер, а работы по приобретению и запуску крупного суперкомпьютера находятся в активной фазе.
"В результате реализации проекта в 15 высших учебных заведениях будут созданы лаборатории искусственного интеллекта, повысится потенциал профильных специалистов, а также расширятся возможности для разработки и внедрения отечественных ИИ-решений", — говорится в сообщении.
Глава республики отметил необходимость расширения сети современных дата-центров в регионах страны, а также обеспечения безопасности и непрерывности хранения и обработки данных.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
В данной сфере обеспечиваются устойчивые темпы роста: из года в год увеличиваются скорость и охват интернета, улучшается качество мобильной связи.
В 2026 году планируют дальнейшее внедрение технологий 5G, расширение охвата населенных пунктов высокоскоростным интернетом, а также более широкое использование спутниковой связи.
"Президент отметил, что цифровые технологии напрямую способствуют повышению конкурентоспособности отраслей экономики, эффективности государственного управления и качества жизни населения, и дал ответственным лицам соответствующие поручения по реализации обозначенных задач", — говорится в сообщении.