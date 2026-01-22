https://uz.sputniknews.ru/20260122/aes--eto-ne-opasno-55167598.html

АЭС — это не опасно? Ответ — в видео

Существует распространенное заблуждение о влиянии атомной электростанции на окружающую среду и человека. Настороженность в обществе по этому поводу сохраняется из-за недостатка знаний о безопасности атомной энергетики

Как простыми словами объяснить человеку без технического образования, почему атомная энергетика считается экологичной и безопасной? На эти вопросы доступно и без сложных терминов ответили студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ в МПЦ Sputnik Узбекистан.А Муроджон Илхомжонов отметил, что риск минимизирован и система безопасности на АЭС постоянно растет и развивается.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.

