АЭС — это не опасно? Ответ — в видео
Sputnik Узбекистан
Существует распространенное заблуждение о влиянии атомной электростанции на окружающую среду и человека. Настороженность в обществе по этому поводу сохраняется из-за недостатка знаний о безопасности атомной энергетики
Как простыми словами объяснить человеку без технического образования, почему атомная энергетика считается экологичной и безопасной? На эти вопросы доступно и без сложных терминов ответили студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ в МПЦ Sputnik Узбекистан.А Муроджон Илхомжонов отметил, что риск минимизирован и система безопасности на АЭС постоянно растет и развивается.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.
АЭС — это не опасно? Ответ — в видео
15:25 22.01.2026 (обновлено: 16:54 22.01.2026)
Эксклюзив
Как простыми словами объяснить человеку без технического образования, почему атомная энергетика считается экологичной и безопасной?
На эти вопросы доступно и без сложных терминов ответили студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ в МПЦ Sputnik Узбекистан.
"Мне часто приходится объяснять знакомым, что такое АЭС и как она работает, и в первую очередь я начинаю объяснение с того, что это чайник на уране", — сказал Мухиддин Умидов.
А Муроджон Илхомжонов отметил, что риск минимизирован и система безопасности на АЭС постоянно растет и развивается.
"Нам нужно доверять современным технологиям и понимать, что над этой конструкцией работали тысячи, миллионы инженеров, которые потратили жизни для того, чтобы изучить и сделать это безопасным", — сказал он.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Полную запись видеомоста смотрите по ссылке
