https://uz.sputniknews.ru/20260122/dolya-uslug-v-sovokupnom-vvp-eaeu-55157948.html

Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%

Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%

Sputnik Узбекистан

Развитие сервисных отраслей сегодня определяет устойчивость и гибкость экономик стран-участниц Союза

2026-01-22T14:27+0500

2026-01-22T14:27+0500

2026-01-22T14:27+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

сфера услуг

экономика

ввп

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_3bbe3a83056954c7b570c8ecf9685038.jpg

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%, заявил член Коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Он отметил, что сфера услуг становится ключевым драйвером экономики Союза, формируя большую часть совокупного ВВП объединения. По словам Султанова, единый рынок услуг в рамках ЕАЭС уже включает более 140 секторов — от строительства и торговли до сельского хозяйства и туризма.В перспективе его планируют расширять: на стадии рассмотрения консалтинговые услуги, ветеринария и другие области, добавил представитель ЕЭК.

https://uz.sputniknews.ru/20260119/na-skolko-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot-v-eaeu-54884307.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

доля услуги ввп еаэс экономика