ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%
Развитие сервисных отраслей сегодня определяет устойчивость и гибкость экономик стран-участниц Союза
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%, заявил член Коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Он отметил, что сфера услуг становится ключевым драйвером экономики Союза, формируя большую часть совокупного ВВП объединения. По словам Султанова, единый рынок услуг в рамках ЕАЭС уже включает более 140 секторов — от строительства и торговли до сельского хозяйства и туризма.В перспективе его планируют расширять: на стадии рассмотрения консалтинговые услуги, ветеринария и другие области, добавил представитель ЕЭК.
2026
Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%

14:27 22.01.2026
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
Анализ графики экономического роста - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
Развитие сервисных отраслей сегодня определяет устойчивость и гибкость экономик стран-участниц Союза.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Доля услуг в совокупном ВВП ЕАЭС превышает 63%, заявил член Коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Он отметил, что сфера услуг становится ключевым драйвером экономики Союза, формируя большую часть совокупного ВВП объединения.
По словам Султанова, единый рынок услуг в рамках ЕАЭС уже включает более 140 секторов — от строительства и торговли до сельского хозяйства и туризма.
В перспективе его планируют расширять: на стадии рассмотрения консалтинговые услуги, ветеринария и другие области, добавил представитель ЕЭК.
