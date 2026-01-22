https://uz.sputniknews.ru/20260122/kak-mirziyoeva-vstretili-v-shveytsarii-55149233.html

Как Мирзиёева встретили в Швейцарии — фото

Глава Узбекистана по приглашению американского коллеги прибыл визитом в Швейцарию для участия в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе Дональда Трампа

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства. Визит пройдет по приглашению американского коллеги Дональда Трампа. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского президента, которая состоится в городе Давосе. Также Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе. Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя. В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.

