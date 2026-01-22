Узбекистан
Эксперты СНГ согласовали проект положения о Международном кинофестивале "Содружество"
Эксперты СНГ согласовали проект положения о Международном кинофестивале "Содружество"
17:30 22.01.2026
2026-01-22T17:30+0500
2026-01-22T17:30+0500
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты стран СНГ согласовали проект Положения о Международном кинофестивале "Содружество", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Документ направили на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.Для справки: инициатива об учреждении кинофестиваля в рамках СНГ принадлежит казахстанской стороне. Цель форума — развитие сотрудничества государств Содружества в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий.Кинофестиваль планируют проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.Предполагается, что первый кинофестиваль пройдет в Казахстане.
Эксперты СНГ согласовали проект положения о Международном кинофестивале "Содружество"

17:30 22.01.2026
Кинофестиваль планируют проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты стран СНГ согласовали проект Положения о Международном кинофестивале "Содружество", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
"В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества. Рассмотрев замечания и предложения, поступившие к документу, эксперты согласовали проект Положения", — говорится в сообщении.
Документ направили на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.
Для справки: инициатива об учреждении кинофестиваля в рамках СНГ принадлежит казахстанской стороне. Цель форума — развитие сотрудничества государств Содружества в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий.
Кинофестиваль планируют проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.
Предполагается, что первый кинофестиваль пройдет в Казахстане.
0