Эксперты СНГ согласовали проект положения о Международном кинофестивале "Содружество"

2026-01-22T17:30+0500

Кинофестиваль планируют проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты стран СНГ согласовали проект Положения о Международном кинофестивале "Содружество", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Документ направили на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.Для справки: инициатива об учреждении кинофестиваля в рамках СНГ принадлежит казахстанской стороне. Цель форума — развитие сотрудничества государств Содружества в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий.Кинофестиваль планируют проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.Предполагается, что первый кинофестиваль пройдет в Казахстане.

