Нутрициолог посоветовала лучшие блюда для холодной зимы
Нутрициолог посоветовала лучшие блюда для холодной зимы
Нутрициолог посоветовала лучшие блюда для холодной зимы
Эксперт по питанию также напомнила, что зимой важно и то, что мы пьем.
В период зимних холодов особенно важно употреблять теплую, хорошо усваиваемую пищу, достаточно калорийную, с добавлением специй, которые помогают поддерживать внутренний баланс, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую. Специалист рекомендует супы и крем-супы со специями. По ее словам, они легко усваиваются и не перегружают пищеварение. Она выделила супы из тыквы, моркови, цветной капусты, а также чечевицы.По ее мнению, еще одно подходящее зимнее блюдо — каши, но их необходимо есть с жирами. Если их варят на воде, то в готовое блюдо хорошо добавить орехи, семена, растительные масла, корицу или кардамон.Помимо прочего, зимой важно и то, что мы пьем, подчеркнула нутрициолог.
В период зимних холодов особенно важно употреблять теплую, хорошо усваиваемую пищу, достаточно калорийную, с добавлением специй, которые помогают поддерживать внутренний баланс, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.
Специалист рекомендует супы и крем-супы со специями. По ее словам, они легко усваиваются и не перегружают пищеварение. Она выделила супы из тыквы, моркови, цветной капусты, а также чечевицы.
"Бульоны со специями и травами поддерживают водно-солевой баланс, улучшают работу ЖКТ и снижают внутреннее напряжение. Они особенно полезны между приемами пищи или в дни, когда не хочется плотной еды. Также тушеные или запеченные овощи — один из самых лучших форматов еды зимой. В отличие от сырых овощей, они не охлаждают организм и гораздо лучше усваиваются в холодный сезон", — пояснила Шиманская.
По ее мнению, еще одно подходящее зимнее блюдо — каши, но их необходимо есть с жирами. Если их варят на воде, то в готовое блюдо хорошо добавить орехи, семена, растительные масла, корицу или кардамон.
Помимо прочего, зимой важно и то, что мы пьем, подчеркнула нутрициолог.
"Теплая вода со специями, травяные и пряные чаи с имбирем, корицей, кардамоном, гвоздикой или бадьяном мягко согревают, улучшают циркуляцию и помогают стабилизировать уровень энергии. Такие напитки особенно полезны между приемами пищи и в периоды усталости", — отметила Шиманская.
