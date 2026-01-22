https://uz.sputniknews.ru/20260122/nutritsiolog-posovetovala-luchshie-blyuda-dlya-xolodnoy-zimy-55153736.html

Нутрициолог посоветовала лучшие блюда для холодной зимы

Нутрициолог посоветовала лучшие блюда для холодной зимы

Sputnik Узбекистан

Эксперт по питанию также напомнила, что зимой важно и то, что мы пьем.

2026-01-22T22:05+0500

2026-01-22T22:05+0500

2026-01-22T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

зима

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0f/32291319_0:846:1600:1746_1920x0_80_0_0_f854dd444b0a35072c2d9986d9ae3984.jpg

В период зимних холодов особенно важно употреблять теплую, хорошо усваиваемую пищу, достаточно калорийную, с добавлением специй, которые помогают поддерживать внутренний баланс, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую. Специалист рекомендует супы и крем-супы со специями. По ее словам, они легко усваиваются и не перегружают пищеварение. Она выделила супы из тыквы, моркови, цветной капусты, а также чечевицы.По ее мнению, еще одно подходящее зимнее блюдо — каши, но их необходимо есть с жирами. Если их варят на воде, то в готовое блюдо хорошо добавить орехи, семена, растительные масла, корицу или кардамон.Помимо прочего, зимой важно и то, что мы пьем, подчеркнула нутрициолог.

https://uz.sputniknews.ru/20260115/kolbasa-portsiya-zdorovye-54802460.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

блюда зима питание