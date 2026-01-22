https://uz.sputniknews.ru/20260122/rossiyskiy-voennoslujaschiy-v-odinochku-zaxvatil-opornik-vsu-55154389.html

Российский военнослужащий в одиночку захватил опорник ВСУ

Российский военнослужащий в одиночку захватил опорник ВСУ



Михаил Чалов уничтожил шесть украинских боевиков огнем из стрелкового оружия и удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Российский военнослужащий Михаил Чалов в ходе спецоперации в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил шестерых солдат противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. После этого рядовой Чалов удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.

