https://uz.sputniknews.ru/20260122/rossiyskiy-voennoslujaschiy-v-odinochku-zaxvatil-opornik-vsu-55154389.html
Российский военнослужащий в одиночку захватил опорник ВСУ
Российский военнослужащий в одиночку захватил опорник ВСУ
Sputnik Узбекистан
Михаил Чалов уничтожил шесть украинских боевиков огнем из стрелкового оружия и удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.
2026-01-22T12:15+0500
2026-01-22T12:15+0500
2026-01-22T12:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
безопасность
всу
минобороны рф
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/01/25817610_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f9edffd0050abb2c242ad11e617d41dd.jpg
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Российский военнослужащий Михаил Чалов в ходе спецоперации в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил шестерых солдат противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. После этого рядовой Чалов удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.
https://uz.sputniknews.ru/20260121/uchastniki-svo-poluchili-ot-narodnogo-fronta-bolee-5-tysyach-dronov-55125064.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/01/25817610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a17549c928ebed2493b3f36382eddb2d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия военнослужащий всу
россия военнослужащий всу
Российский военнослужащий в одиночку захватил опорник ВСУ
Михаил Чалов уничтожил шесть украинских боевиков огнем из стрелкового оружия и удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Российский военнослужащий Михаил Чалов в ходе спецоперации в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил шестерых солдат противника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи Михаил, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, ворвался на позиции противника и уничтожил шесть боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
После этого рядовой Чалов удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.