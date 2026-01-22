https://uz.sputniknews.ru/20260122/svo-massirovannye-udary-po-kievu-prinujdenie-k-miru-55149600.html

СВО: массированные удары по Киеву — принуждение к миру

Растущая активность российских высокоточных ударов по объектам военного управления, военно-промышленного комплекса и энергетики ВСУ/СБУ в Киеве и окрестностях объясняется просто: если противник не сдается, его уничтожают.

На фронте и в украинском оперативном тылу Россия достаточно долго "убеждала" киевских марионеток Запада в бессмысленности вооруженного сопротивления. Время избыточного гуманизма прошло — в январе 2026 года по столице "майдана" прилетело по-настоящему.Для достижения целей СВО антироссийский киевский режим и украинская прокси-армия НАТО должны быть уничтожены — безусловно. Лучше бы раньше, но никогда не поздно. За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили в 144 районах: склад хранения барражирующих боеприпасов, позиции для запуска беспилотников дальнего действия, объекты ВПК, энергетической инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ.В Киеве за ночь насчитали более российских 360 дронов и ракет, ситуация в энергетической сфере — катастрофическая. Три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Остановлена работа предприятий военной промышленности — "Арсенал", "Радар", Киевский бронетанковый завод и других. Отсутствие электроэнергии не позволяет надежно поддерживать контур ПВО-ПРО вокруг Киева, для устойчивой работы зенитных ракетных комплексов натовского производства генераторов и аккумуляторов не хватает.Российские ракеты и дроны "выбили" тяговые подстанции в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях — значительны железнодорожно-логистические проблемы ВСУ.Ракетами "Искандер" и Х-101 вчера поражены киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Приднепровская и Трипольская ТЭС, подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях, а в Винницкой области "Цирконом" выведена из строя ключевая подстанция 750кВ, отвечающая за переток энергии из ЕС. Правильных выводов киевское руководство не делает, хаотично забрасывает в российские регионы беспилотники дальнего действия. И этим вызывает все более жесткую реакцию Москвы — под ударами ракет "Циркон", "Кинжал" и "Орешник" украинская энергетика "гаснет" с гиперзвуковым ускорением.Украина во мракеПосле российских массированных ударов киевский мэр Виталий Кличко в интервью британской газете The Times заявил: в столице без отопления остаются 5600 многоквартирных домов, и только в январе город покинули 600 тысяч жителей. по Киеву, в замерзающей Раде у Зеленского спросили: почему он не способен справиться с критической ситуацией? Глава режима "перевел стрелки" на мэра Кличко, якобы ответственного и за недостаточную подготовку к авиаударам, и за "пораженческие" призывы к жителям покинуть столицу.Зеленский отчаянно призвал страны НАТО поставить больше зенитных ракет, и "усилить давление на Москву", "остановить Россию" ужесточением санкций — для ограничения российского военного производства. Кроме того, самонадеянно заявил о готовности подписать в Давосе документ о гарантиях безопасности, и "план послевоенного процветания" Украины общей стоимостью 800 млрд долларов. "Дурень думкой богатеет", а собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе гораздо более озабочены судьбой Гренландии и опасным для НАТО процветанием США. Зеленского там не ждут. Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в торможении мирного урегулирования конфликта с Россией. Политическая турбулентность в Европе также не обещает Украине ничего хорошего.Издание Advance 20 января констатировало: после четырех лет войны происходит трансформация политической позиции ряда европейских стран (Франции, Италии, Германии), которые ранее выступали за стратегическое поражение России, а теперь говорят о необходимости прямых переговоров с Москвой. Однако долг красен платежом, и Advance задается вопросом: "Империализм Трампа провоцирует панический разворот, а что, если Россия теперь захочет стратегического поражения Европы?" Обстановка на украинском ТВД к этому располагает: Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой, наступают на всех участках фронта.Одним из российских условий прочного мира в Европе может стать возвращение иностранных войск НАТО в пределы 1997 года, и даже роспуск деструктивного альянса, утратившего смысл существования еще в 1991 году, после "самоликвидации" Организации Варшавского договора. Мы помним: четырехлетняя кровавая война на Украине — стратегический итог расширения НАТО на Восток. Не забудем, не простим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

