В Ташобласти прошли общественные слушания по проекту Sea Breeze Uzbekistan

Общественность выразила опасения, связанные со строительством и строительной пылью, в том числе с возможным ухудшением качества воздуха.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области прошли общественные слушания по проекту строительства международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan на побережье Чарвакского водохранилища, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Обсуждение состоялось в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Участие приняли местные жители, экологи, блогеры, представители СМИ государственных органов.Организаторы подчеркнули, что в основе проекта лежит принцип экологической безопасности. В частности, проектом предусмотрен запрет на сброс неочищенных сточных вод в Чарвак, создание централизованной системы канализации, поэтапная реализация с экологическим мониторингом, а также соблюдение национальных и международных экологических стандартов. Уже ведется работа по созданию системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом инфраструктуры Чирчика, на одноименной реке которого и находится Чарвакское водохранилище.Проект представил генеральный директор Sea Breeze Uzbekistan Сардор Хамидов. Он отметил, что все замечания и предложения, высказанные по итогам слушаний, будут зафиксированы и учтены при доработке материалов ОВОС. Реализация проекта запланирована на 2025–2035 годы.В ходе обсуждения от экологических активистов прозвучали вопросы и опасения, связанные со строительством и строительной пылью, в том числе с возможным ухудшением качества воздуха. Эксперт со стороны наблюдателей заявил, что строительство не вносит существенного вклада в общий уровень городской пыли. По его словам, территория не относится к плотной застройке, как, например, Ташкент, а строительные работы будут вестись с соблюдением всех установленных норм.В свою очередь замхокима Ташобласти по вопросам инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжа Шарипов предложил экоактивистам и всем желающим посетить строительную площадку, чтобы лично убедиться в соблюдении требований. По его словам, на объекте постоянно применяется орошение территории с использованием специальных водяных установок.Отдельный вопрос касался доступности территории будущего курорта. Сардор Хамидов сообщил, что на территории Sea Breeze Uzbekistan будут предусмотрены как платные, так и бесплатные зоны.В рамках первого этапа строительства, по его словам, приоритетом станет создание парковки на 3 тыс. мест, что должно позволить разместить транспорт посетителей и снизить нагрузку на прилегающие дороги.Участники слушаний также подняли вопрос доступности питьевой воды.На это первый заместитель руководителя "Узсувтаминот" Тохиржон Хайдаров сообщил, что в махаллях Боладала и Яккатут на сегодняшний день отсутствуют централизованные системы питьевого и сточного водоснабжения. В рамках проекта планируется строительство внутренних сетей в Боладале и полное покрытие улиц махалли Яккатут централизованными сетями сточных вод. По его словам, все сточные воды со строительной площадки будут централизованно собираться и перекачиваться на другой берег по двум сетям диаметром 400 мм — рабочей и резервной. Для усиления мер безопасности обе линии разместят внутри защитного кожуха диаметром 1400 мм, что исключает риск утечек. Далее сточные воды будут направляться в существующий коллектор и поступать на очистные сооружения в Чирчике, где проведена реконструкция с увеличением мощности и внедрением современных технологий очистки, включая ультрафиолетовую обработку и обеззараживание.Сардор Хамидов также подчеркнул, что проект Sea Breeze Uzbekistan не окажет негативного воздействия на Чарвакское водохранилище. По его словам, в комплексе предусмотрена система полного водооборота, при которой сточные и технические воды проходят очистку и направляются на повторное использование, что позволяет минимизировать риски для окружающей среды и обеспечить контролируемое использование водных ресурсов.Кроме того, в рамках проекта планируется создать до 8 тыс. рабочих мест — как на этапе строительства, так и после запуска курорта. Уже на первом этапе появится более тысячи новых рабочих мест.Отдельное внимание будет уделено озеленению территории: на первом этапе планируют высадить более 10 тыс. деревьев и кустарников.Жители Бостанлыкского района также подняли вопрос трудоустройства местного населения. По словам генерального директора Sea Breeze Uzbekistan, компания планирует запустить специальные образовательные курсы для подготовки и последующего трудоустройства жителей прилегающих махаллей.Напомним, проект Sea Breeze Uzbekistan предусматривает застройку 577 га земли по обе стороны Чарвакского водохранилища, включая территории возле поселка Юсуфхона на южном берегу и между махаллями Яккатут и Боладала на северном. Части комплекса планируют соединить мостом длиной не менее 1 км.В июне 2025 года МИПТ и компания Agalarov Development подписали соглашение о строительстве Sea Breeze Uzbekistan стоимостью $5 млрд. Земля передана в аренду на 25 лет с правом продления. Проект предусматривает компенсацию землепользователям, а также пересадку деревьев и компенсационное озеленение.

