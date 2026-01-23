ЕЭК и Куба обсудили реализацию меморандума о взаимопонимании

https://uz.sputniknews.ru/20260123/rassmotrena-realizatsiya-memoranduma-vzaimoponimanii-mejdu-eek-pravitelstvom-kuby-55211174.html
Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Республики Куба подписан в 2018 году. По решению Высшего Евразийского экономического совета с января 2021 года Республика Куба имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в штаб-квартире ЕЭК провел рабочую встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным Послом Кубы в России Энрике Орта Гонсалесом. В начале встречи главе Коллегии ЕЭК была вручена нота об аккредитации Энрике Орта Гонсалеса в качестве постоянного представителя Кубы при Евразийской экономической комиссии. Сагинтаев поздравил Гонсалеса с назначением на высокий пост и выразил уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества.В ходе беседы стороны обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию Комиссии и Кубы. В частности, рассмотрены вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Кубы.Глава Коллегии Комиссии сообщил, что в 2025 году стороны завершили выполнение Плана совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Республики Куба на 2021–2025 годы. Сейчас согласовывается аналогичный документ на следующее пятилетие.В завершение встречи Председатель Коллегии ЕЭК пригласил кубинскую сторону принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 28-29 мая 2026 года в Астане.
14:03 23.01.2026 (обновлено: 14:16 23.01.2026)
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в штаб-квартире ЕЭК провел рабочую встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным Послом Кубы в России Энрике Орта Гонсалесом.
главе Коллегии ЕЭК была вручена нота об аккредитации Энрике Орта Гонсалеса в качестве постоянного представителя Кубы при Евразийской экономической комиссии. Сагинтаев поздравил Гонсалеса с назначением на высокий пост и выразил уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию Комиссии и Кубы. В частности, рассмотрены вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Кубы.
Глава Коллегии Комиссии сообщил, что в 2025 году стороны завершили выполнение Плана совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Республики Куба на 2021–2025 годы. Сейчас согласовывается аналогичный документ на следующее пятилетие.
"Мы высоко ценим активную вовлеченность практически всех органов государственного управления Кубы в реализацию экономического сотрудничества с государствами евразийской "пятерки". Евразийская экономическая комиссия со своей стороны готова максимально содействовать развитию бизнес-диалога наших стран", – подчеркнул Сагинтаев.
В завершение встречи Председатель Коллегии ЕЭК пригласил кубинскую сторону принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 28-29 мая 2026 года в Астане.
Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Республики Куба подписан в 2018 году. По решению Высшего Евразийского экономического совета с января 2021 года Республика Куба имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.