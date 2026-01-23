https://uz.sputniknews.ru/20260123/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-siminovka-xarkovskoy-oblasti-55213641.html

Российские военные освободили населенный пункт Симиновка Харьковской области

В зоне работы российской группировки украинские войска за неделю потеряли более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 10 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российские Вооруженные силы в течение прошедшей недели установили контроль над населенным пунктов Симиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.В зоне работы российской группировки украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, на харьковском направлении группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Помимо этого, российские военные на неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

