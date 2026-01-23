Российские военные освободили населенный пункт Симиновка Харьковской области

https://uz.sputniknews.ru/20260123/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-siminovka-xarkovskoy-oblasti-55213641.html
В зоне работы российской группировки украинские войска за неделю потеряли более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 10 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российские Вооруженные силы в течение прошедшей недели установили контроль над населенным пунктов Симиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.В зоне работы российской группировки украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, на харьковском направлении группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.Помимо этого, российские военные на неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего.
14:45 23.01.2026 (обновлено: 14:47 23.01.2026)
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российские Вооруженные силы в течение прошедшей недели установили контроль над населенным пунктов Симиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области", – говорится в сводке министерства.
В зоне работы российской группировки украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, на харьковском направлении группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Помимо этого, российские военные на неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего.
"С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
110 812 беспилотных летательных аппаратов,
646 зенитных ракетных комплексов,
27 279 танков и других боевых бронированных машин,
1 650 боевых машин реактивных систем залпового огня,
32 775 орудий полевой артиллерии и минометов,
52 611 единиц специальной военной автомобильной техники.