Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч в Давосе — подробности

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На полях церемонии подписания Устава Совета мира в швейцарском Давосе состоялась беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В дружеской обстановке лидеры обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.Также на полях мероприятий Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения взаимодействия с этим ведущим финансовым институтом, а также высоко оценили вклад ЕБРР в развитие "зеленой" энергетики, модернизацию транспортной инфраструктуры, реализацию экологических программ, реформирование финансового рынка и содействие предпринимательству в республике.Вместе с тем, были обозначены приоритетные направления сотрудничества на текущий год, включая развитие частного сектора, инфраструктуры, цифровую трансформацию железнодорожного транспорта и другие.Особое внимание было уделено продолжению программ по обучению женщин и молодежи современным профессиям и бизнесу.Далее Шавкат Мирзиёев провел встречу с членом Совета директоров и старшим управляющим директором компании Blackrock Адебайо Огунлеси.Были рассмотрены ключевые направления инвестиционного взаимодействия с данной ведущий компанией и реализация ранее достигнутых договоренностей.Стороны обменялись мнениями о перспективах участия Blackrock в приоритетных проектах в Узбекистане. Поддержаны инициативы компании по вхождению в капитал ряда узбекских предприятий, формированию механизмов совместных инвестиций, а также привлечению международной экспертизы для улучшения инвестиционного климата страны.По завершении программы рабочего визита в городе Давосе президент Узбекистана вылетел из международного аэропорта Цюриха в Ташкент.
Президент Узбекистана посетил швейцарский город Давос, где состоялась церемония подписания устава Совета мира. На полях мероприятия узбекский лидер встретился с главами Азербайджана и Венгрии, а также с президентом Европейского банка реконструкции и развития.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На полях церемонии подписания Устава Совета мира в швейцарском Давосе состоялась беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В дружеской обстановке лидеры обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.
Также на полях мероприятий Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения взаимодействия с этим ведущим финансовым институтом, а также высоко оценили вклад ЕБРР в развитие "зеленой" энергетики, модернизацию транспортной инфраструктуры, реализацию экологических программ, реформирование финансового рынка и содействие предпринимательству в республике.

"Сотрудничество банка с нашей страной носит устойчивый стратегический характер. Узбекистан остается крупнейшим партнером ЕБРР в регионе. Объем инвестиций банка составил почти $7 млрд. В 2025 году объем операций превысил $1 млрд, в том числе направленных на поддержку частного сектора", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, были обозначены приоритетные направления сотрудничества на текущий год, включая развитие частного сектора, инфраструктуры, цифровую трансформацию железнодорожного транспорта и другие.
Особое внимание было уделено продолжению программ по обучению женщин и молодежи современным профессиям и бизнесу.
Далее Шавкат Мирзиёев провел встречу с членом Совета директоров и старшим управляющим директором компании Blackrock Адебайо Огунлеси.
Были рассмотрены ключевые направления инвестиционного взаимодействия с данной ведущий компанией и реализация ранее достигнутых договоренностей.
Стороны обменялись мнениями о перспективах участия Blackrock в приоритетных проектах в Узбекистане. Поддержаны инициативы компании по вхождению в капитал ряда узбекских предприятий, формированию механизмов совместных инвестиций, а также привлечению международной экспертизы для улучшения инвестиционного климата страны.
По завершении программы рабочего визита в городе Давосе президент Узбекистана вылетел из международного аэропорта Цюриха в Ташкент.
0