Структура промпроизводства в Узбекистане в 2025 году — инфографика

Объем промышленного производства Узбекистана в 2025 году превысил 1,1 квадриллиона сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность – 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году в Узбекистане произведено промышленной продукции на 1,1 квадриллиона сумов. Этот показатель увеличился на 6,8 % по сравнению с 2024 годом.В структуре промышленного производства за 2025 год наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 77,0 трлн сумов (7%), электроснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха — 70,8 трлн сумов (6,4%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 6,1 трлн сумов (0,6%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

