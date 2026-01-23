https://uz.sputniknews.ru/20260123/struktura-promproizvodstva-uzbekistan-2025-god-infografika-55179264.html
Структура промпроизводства в Узбекистане в 2025 году — инфографика
Структура промпроизводства в Узбекистане в 2025 году — инфографика
Sputnik Узбекистан
Объем промышленного производства Узбекистана в 2025 году превысил 1,1 квадриллиона сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность – 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.
2026-01-23T18:05+0500
2026-01-23T18:05+0500
2026-01-23T18:05+0500
инфографика
промышленность
производство
узбекистан
полезные ископаемые
газоснабжение
утилизация отходов
водоснабжение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55177483_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b1fcbf62e98902c6f15f56c8ac24d8b.png
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году в Узбекистане произведено промышленной продукции на 1,1 квадриллиона сумов. Этот показатель увеличился на 6,8 % по сравнению с 2024 годом.В структуре промышленного производства за 2025 год наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 77,0 трлн сумов (7%), электроснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха — 70,8 трлн сумов (6,4%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 6,1 трлн сумов (0,6%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20260116/obem-promyshlennogo-proizvodstva-eaes-pokazal-rost-2025-god-54849250.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55177483_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_68d98c5244e000c1b2358e6107422a5d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика промышленность производство обрабатывающая промышленность горнодобывающая газоснабжение канализация утилизация отходов
инфографика промышленность производство обрабатывающая промышленность горнодобывающая газоснабжение канализация утилизация отходов
Структура промпроизводства в Узбекистане в 2025 году — инфографика
Объем промышленного производства Узбекистана в 2025 году превысил 1,1 квадриллиона сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году в Узбекистане произведено промышленной продукции на 1,1 квадриллиона сумов. Этот показатель увеличился на 6,8 % по сравнению с 2024 годом.
В структуре промышленного производства за 2025 год наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 947,2 трлн сумов или 86% от общего объема.
Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 77,0 трлн сумов (7%), электроснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха — 70,8 трлн сумов (6,4%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 6,1 трлн сумов (0,6%).
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.