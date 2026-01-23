https://uz.sputniknews.ru/20260123/top-5-stran-turisty-uzbekistan-ezdyat-chasche-vsego-55187327.html
Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика
Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика
Sputnik Узбекистан
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны – Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.
2026-01-23T11:08+0500
2026-01-23T11:08+0500
2026-01-23T11:08+0500
инфографика
туристы
туризм
узбекистан
кыргызстан
казахстан
таджикистан
россия
мультимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55176730_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b298da9cee63b13ec4915f0019133855.png
В 2025 году 7,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 1,4 млн человек или на 22,2%.Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.В пятерку популярных направлений также вошли Россия (433,3 тыс.) и Саудовская Аравия (366,2 тыс.).Какие еще страны посетили узбекистанцы в прошедшем году:
узбекистан
казахстан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55176730_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0d25df38752c0845d87daf61b43ae741.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика туристы туризм узбекистан кыргызстан топ-5
инфографика туристы туризм узбекистан кыргызстан топ-5
Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.
В 2025 году 7,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 1,4 млн человек или на 22,2%.
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.
В пятерку популярных направлений также вошли Россия (433,3 тыс.) и Саудовская Аравия (366,2 тыс.).
Какие еще страны посетили узбекистанцы в прошедшем году:
Вьетнам — 39,1 тыс. человек.