Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика

Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика

Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны – Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.

2026-01-23T11:08+0500

В 2025 году 7,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 1,4 млн человек или на 22,2%.Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.В пятерку популярных направлений также вошли Россия (433,3 тыс.) и Саудовская Аравия (366,2 тыс.).Какие еще страны посетили узбекистанцы в прошедшем году:

