Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
В зоне работы российской группировки "Север", ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, группировка нанесла поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. В зоне работы российской группировки, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
