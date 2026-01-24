https://uz.sputniknews.ru/20260124/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-staritsa-v-xarkovskoy-oblasti-55236626.html

Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области

В зоне работы российской группировки "Север", ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

2026-01-24T14:18+0500

2026-01-24T14:18+0500

2026-01-24T14:28+0500

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, группировка нанесла поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. В зоне работы российской группировки, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

