Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
В зоне работы российской группировки "Север", ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, группировка нанесла поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. В зоне работы российской группировки, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
14:18 24.01.2026 (обновлено: 14:28 24.01.2026)
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции.
В зоне работы российской группировки "Север", ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, группировка нанесла поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области.
В зоне работы российской группировки, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
