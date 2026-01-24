Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии

https://uz.sputniknews.ru/20260124/mid-uzbekistan-kopii-veritelnyx-gramot-noviy-posol-saudovskaya-araviya-55238145.html

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Королевства Саудовская Аравия Саада Нассера Абдуллы Абу Хаймеда. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Саад Нассер Абдулла Абу Хаймед сменил Юсуфа аль-Утайби, в 2021-2025 годах возглавлявшего Посольство Саудовской Аравии в Ташкенте.В ходе встречи стороны обсудили текущие приоритеты и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены. В завершении встречи министр иностранных дел Узбекистана пожелал новому послу Саудовской Аравии успешной работы в Узбекистане.

