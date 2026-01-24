Узбекистан
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Королевства Саудовская Аравия Саада Нассера Абдуллы Абу Хаймеда. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Саад Нассер Абдулла Абу Хаймед сменил Юсуфа аль-Утайби, в 2021-2025 годах возглавлявшего Посольство Саудовской Аравии в Ташкенте.В ходе встречи стороны обсудили текущие приоритеты и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены. В завершении встречи министр иностранных дел Узбекистана пожелал новому послу Саудовской Аравии успешной работы в Узбекистане.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Королевства Саудовская Аравия Саада Нассера Абдуллы Абу Хаймеда. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
Саад Нассер Абдулла Абу Хаймед сменил Юсуфа аль-Утайби, в 2021-2025 годах возглавлявшего Посольство Саудовской Аравии в Ташкенте.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Сегодня мы приняли копии верительных грамот от Е.П. Саада Нассера Абдуллы Абу Хаймеда, вновь назначенного посла Королевства Саудовская Аравия в Республике Узбекистан. Отношения между нашими странами демонстрируют весьма динамичное развитие во многих сферах", — отметил Саидов.
В ходе встречи стороны обсудили текущие приоритеты и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В завершении встречи министр иностранных дел Узбекистана пожелал новому послу Саудовской Аравии успешной работы в Узбекистане.
