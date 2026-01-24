https://uz.sputniknews.ru/20260124/uzbekistan-razvitie-malogo-srednego-biznesa-vydelyat-140-trln-sumov-55233277.html
В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса выделят 140 трлн сумов
В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса выделят 140 трлн сумов
Sputnik Узбекистан
Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов.
2026-01-24T12:15+0500
2026-01-24T12:15+0500
2026-01-24T12:18+0500
кредит
узбекистан
предпринимательство
бизнес
малый бизнес
развитие
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51222881_0:196:3077:1927_1920x0_80_0_0_f381eeb6de87c1a13d70489e4dd03ab1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса будет выделено 140 триллионов сумов кредитов. Об этом было сказано на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева.Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов. На приобретение импортных и сертифицированных племенных животных можно будет получить беззалоговый кредит до 100 миллионов сумов, а на оснащение гостевого дома, установку небольшого холодильного оборудования, мини-технологий для хранения и переработки продукции — до 150 миллионов сумов.В 563 махаллях, расположенных в приграничных районах и анклавах, сумма кредита на предпринимательские проекты будет увеличена до 1 миллиарда сумов. Для этого в рамках программы “Семейное предпринимательство” в дополнение к запланированным 3,6 триллиона сумов направят еще 2 триллиона сумов ресурсов.Для углубления специализации махаллей в этом году банки выделят суммарно 17 триллионов сумов кредитов. При этом для проектов по производству продукции будет компенсироваться 4% кредита, а для проектов по ее переработке — 6%.
https://uz.sputniknews.ru/20260124/uroven-bezrabotitsy-uzbekistane-snizilsya-bednost-vyshli-366-tysyach-semey-55231694.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51222881_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_f285a9f30dbf41d3116aee7d207d6455.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бизнес малый средний предпринимательство мирзиёев экономика кредиты
бизнес малый средний предпринимательство мирзиёев экономика кредиты
В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса выделят 140 трлн сумов
12:15 24.01.2026 (обновлено: 12:18 24.01.2026)
Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза — до 50 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik
. В текущем году в Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса будет выделено 140 триллионов сумов кредитов. Об этом было сказано
на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева.
"Следует открыто сказать, сейчас банки предлагают кредиты для всех районов и городов на одинаковых условиях. Но возможности и условия Алмазара и Бозатова различаются. Поэтому в 37 “тяжелых” районах в рамках программы “Семейное предпринимательство” кредиты будут предоставляться под 12 процентов", – отметил президент.
Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов.
На приобретение импортных и сертифицированных племенных животных можно будет получить беззалоговый кредит до 100 миллионов сумов, а на оснащение гостевого дома, установку небольшого холодильного оборудования, мини-технологий для хранения и переработки продукции — до 150 миллионов сумов.
В 563 махаллях, расположенных в приграничных районах и анклавах, сумма кредита на предпринимательские проекты будет увеличена до 1 миллиарда сумов. Для этого в рамках программы “Семейное предпринимательство” в дополнение к запланированным 3,6 триллиона сумов направят еще 2 триллиона сумов ресурсов.
Для углубления специализации махаллей в этом году банки выделят суммарно 17 триллионов сумов кредитов. При этом для проектов по производству продукции будет компенсироваться 4% кредита, а для проектов по ее переработке — 6%.