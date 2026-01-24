https://uz.sputniknews.ru/20260124/uzbekistan-razvitie-malogo-srednego-biznesa-vydelyat-140-trln-sumov-55233277.html

В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса выделят 140 трлн сумов

Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса будет выделено 140 триллионов сумов кредитов. Об этом было сказано на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева.Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов. На приобретение импортных и сертифицированных племенных животных можно будет получить беззалоговый кредит до 100 миллионов сумов, а на оснащение гостевого дома, установку небольшого холодильного оборудования, мини-технологий для хранения и переработки продукции — до 150 миллионов сумов.В 563 махаллях, расположенных в приграничных районах и анклавах, сумма кредита на предпринимательские проекты будет увеличена до 1 миллиарда сумов. Для этого в рамках программы “Семейное предпринимательство” в дополнение к запланированным 3,6 триллиона сумов направят еще 2 триллиона сумов ресурсов.Для углубления специализации махаллей в этом году банки выделят суммарно 17 триллионов сумов кредитов. При этом для проектов по производству продукции будет компенсироваться 4% кредита, а для проектов по ее переработке — 6%.

