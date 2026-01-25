https://uz.sputniknews.ru/20260125/minsk-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-soveta-postpredov-sng-55246950.html
В Минске пройдет первое в этом году заседание Совета постпредов СНГ — дата
В Минске пройдет первое в этом году заседание Совета постпредов СНГ — дата
Sputnik Узбекистан
Основным вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026-ом и Плана мероприятий по ее реализации
2026-01-25T09:50+0500
2026-01-25T09:50+0500
2026-01-25T09:50+0500
снг
заседание
беларусь
минск
председательство
туркменистан
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Туркменистана пройдет 29 января в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Ключевым вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации.Кроме того, участники планируют рассмотреть:
https://uz.sputniknews.ru/20260118/lebedev-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-pomojet-ukrepleniyu-sng-54876549.html
беларусь
минск
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_69:0:1105:777_1920x0_80_0_0_1aa0449f9959862c29d34c578feacef0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
заседание совет постоянные представители снг председательство туркменистан содружество
заседание совет постоянные представители снг председательство туркменистан содружество
В Минске пройдет первое в этом году заседание Совета постпредов СНГ — дата
Основным вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026-ом и Плана мероприятий по ее реализации.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Туркменистана пройдет 29 января в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“29 января 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством Туркменистана. Планируется, что в заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев”, — говорится в сообщении.
Ключевым вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации.
Кроме того, участники планируют рассмотреть:
План работы Совета постпредов на текущий год;
проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ;
вопрос о реализации проекта "Развитие статистики СНГ".