В Минске пройдет первое в этом году заседание Совета постпредов СНГ — дата

Sputnik Узбекистан

Основным вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026-ом и Плана мероприятий по ее реализации

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Туркменистана пройдет 29 января в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Ключевым вопросом встречи станет презентация Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации.Кроме того, участники планируют рассмотреть:

