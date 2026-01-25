Нутрициолог развеяла миф о том, что здоровое питание — это дорого
© Depositphotos / bit245правильное питание
© Depositphotos / bit245
Подписаться
Особое внимание специалист уделила возможностям заморозки продуктов.
Здоровое питание может быть экономически доступным, если выбирать простые, местные и сезонные продукты, а также выработать привычку готовить самому, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога Ирину Писареву.
"Никто не хочет сам себе готовить. Проще пройти мимо прилавка, где уже готовая шаурма тебя ждет, чем самостоятельно продумать рацион, купить продукты, приготовить, как-то это все сложить, где-то подогреть. То есть это сложно, это нужно выработать эту привычку. Но, на самом деле, я бы не сказала, что правильные и полезные продукты они дорогие. Крупы и каши – пожалуйста, они стоят абсолютно недорого. Яйца – тоже, 90% белка можно получить из белка яиц. Я не думаю, что достаточно дорогие, все это можно употреблять в своем рационе. Сезонные продукты, локальные продукты в вашем регионе", – пояснила она.
Отдельно эксперт отметила возможности заморозки. Так, летние ягоды, например, смородину, можно заготовить самостоятельно, заморозив их, и употреблять зимой, добавляя в творог или кашу. Такой способ, в отличие от приготовления варенья, позволяет сохранить большую часть витаминов, в частности витамин С, который практически не теряется при заморозке, но может разрушаться при термической обработке.
Всегда можно найти выход, главное – захотеть, резюмировала Писарева.