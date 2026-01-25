Нутрициолог развеяла миф о том, что здоровое питание — это дорого

"Никто не хочет сам себе готовить. Проще пройти мимо прилавка, где уже готовая шаурма тебя ждет, чем самостоятельно продумать рацион, купить продукты, приготовить, как-то это все сложить, где-то подогреть. То есть это сложно, это нужно выработать эту привычку. Но, на самом деле, я бы не сказала, что правильные и полезные продукты они дорогие. Крупы и каши – пожалуйста, они стоят абсолютно недорого. Яйца – тоже, 90% белка можно получить из белка яиц. Я не думаю, что достаточно дорогие, все это можно употреблять в своем рационе. Сезонные продукты, локальные продукты в вашем регионе", – пояснила она.