Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум — подробности

Узбекистан намерен увеличить поток туристов-паломников из Малайзии и Индонезии до 100 тыс. человек в 2026-2027 годах
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает
ИА "Дунё".
При поддержке Посольства РУз в Куала-Лумпуре состоялся медиа-брифинг, посвященный продвижению программы паломнического туризма "Умра +".
Участникам рассказали о реформах в Узбекистане и мерах по увеличению потока паломнических туристов из Малайзии и Индонезии до 100 тыс. человек в 2026-2027 годах. Также речь шла об условиях для паломников и льготах для туроператоров, работающих в этом сегменте.
По словам главы малазийской туристической компании, отправляющей туристов в Хадж и Умру, Абдула Рахима бин Абдуллы, богатое культурное наследие Узбекистана, святыни и исторические города исламского мира, гостеприимство узбекского народа вызывают большой интерес у малазийцев. Прямые авиарейсы, осуществляемые восемь раз в неделю, соединяющие две страны, создают удобства для клиентов туркомпании. Также он отметил созданные инфраструктуру и все необходимые условия для паломников-туристов в Узбекистане.
“В ходе мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией паломничества Умры Узбекистана и Ассоциацией туристических операторов Малайзии (МАТА) по туристической программе "Умра+", а также дан старт совместным практическим проектам”, — говорится в сообщении.
В частности, стороны договорились об обмене передовым опытом по внедрению экосистемы паломнического туризма и совместной организации всемирной выставки паломнического туризма в Малайзии и в Узбекистане в июне этого года.
“Мы договорились впервые организовать крупную международную туристическую выставку "Умра + и паломнический туризм" в Куала-Лумпуре 21-23 июня этого года. В 2026 году мы планируем широко продвигать потенциал паломнического туризма Узбекистана среди местного населения туристическими компаниями, являющимися членами МАТА”, — отметил зампредседателя Ассоциации туроператоров Малайзии (MATA) Жефри Сулейман.