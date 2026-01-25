https://uz.sputniknews.ru/20260125/turisticheskie-assotsiatsii-uzbekistana-i-malayzii-podpisali-memorandum--podrobnosti-55249016.html

Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум — подробности

Узбекистан намерен увеличить поток туристов-паломников из Малайзии и Индонезии до 100 тыс. человек в 2026-2027 годах

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".При поддержке Посольства РУз в Куала-Лумпуре состоялся медиа-брифинг, посвященный продвижению программы паломнического туризма "Умра +".Участникам рассказали о реформах в Узбекистане и мерах по увеличению потока паломнических туристов из Малайзии и Индонезии до 100 тыс. человек в 2026-2027 годах. Также речь шла об условиях для паломников и льготах для туроператоров, работающих в этом сегменте.По словам главы малазийской туристической компании, отправляющей туристов в Хадж и Умру, Абдула Рахима бин Абдуллы, богатое культурное наследие Узбекистана, святыни и исторические города исламского мира, гостеприимство узбекского народа вызывают большой интерес у малазийцев. Прямые авиарейсы, осуществляемые восемь раз в неделю, соединяющие две страны, создают удобства для клиентов туркомпании. Также он отметил созданные инфраструктуру и все необходимые условия для паломников-туристов в Узбекистане.В частности, стороны договорились об обмене передовым опытом по внедрению экосистемы паломнического туризма и совместной организации всемирной выставки паломнического туризма в Малайзии и в Узбекистане в июне этого года.

