Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260126/ferganskaya-oblasti-uzbekistana-i-provintsiya-guandun-knr-ekonomicheskie-svyazi-55268996.html
Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи
Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи
Sputnik Узбекистан
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле-июне текущего года республику посетят бизнес-миссии ведущих компаний провинции Гуандун
2026-01-26T12:25+0500
2026-01-26T12:25+0500
узбекистан
ферганская область
китай
сотрудничество
экономика
инвестпроекты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55269405_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_20134a92b07e41194117f8a5905f7063.png
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ферганская области Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в Китай делегация хокимията и предпринимателей данного региона Узбекистана приняла участие в экономических мероприятиях в городах Фошань и Гуанчжоу, а также провела переговоры.Стороны обсудили вопросы установления перспективного взаимодействия, реализации новых инвестиционных и торговых проектов, а также подписания соглашения о межгородском сотрудничестве.Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года Узбекистан посетят бизнес-миссии этих компаний.
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55269405_176:0:1200:768_1920x0_80_0_0_b627c177f15b48a80a90168b4b1274b5.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
регионы узбекистан ферганская область провинции китай сотрудничество бизнес-миссии компании провинция гуандун
регионы узбекистан ферганская область провинции китай сотрудничество бизнес-миссии компании провинция гуандун

Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи

12:25 26.01.2026
© ИА "Дунё"Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2026
© ИА "Дунё"
Подписаться
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года республику посетят бизнес-миссии ведущих компаний провинции Гуандун.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ферганская области Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита в Китай делегация хокимията и предпринимателей данного региона Узбекистана приняла участие в экономических мероприятиях в городах Фошань и Гуанчжоу, а также провела переговоры.
© ИА "Дунё"Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2026
Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
© ИА "Дунё"
Стороны обсудили вопросы установления перспективного взаимодействия, реализации новых инвестиционных и торговых проектов, а также подписания соглашения о межгородском сотрудничестве.
“Достигнуты предварительные соглашения с ведущими компаниями региона "Foshan Famous", "KORRA", "XINDA CLOVER", "CEBR Global Village Service", "Ronhunt Holdings PTE" и "Guandong Team Value Design&Construction" по производству электротехнической продукции, строительных материалов, мебели, бытовой химии и реализации перспективных инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе”, — говорится в сообщении.
© ИА "Дунё"Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2026
Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
© ИА "Дунё"
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года Узбекистан посетят бизнес-миссии этих компаний.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0