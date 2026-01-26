Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи
© ИА "Дунё"Экономические связи Ферганской области с китайской провинцией Гуандун
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года республику посетят бизнес-миссии ведущих компаний провинции Гуандун.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ферганская области Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита в Китай делегация хокимията и предпринимателей данного региона Узбекистана приняла участие в экономических мероприятиях в городах Фошань и Гуанчжоу, а также провела переговоры.
Стороны обсудили вопросы установления перспективного взаимодействия, реализации новых инвестиционных и торговых проектов, а также подписания соглашения о межгородском сотрудничестве.
“Достигнуты предварительные соглашения с ведущими компаниями региона "Foshan Famous", "KORRA", "XINDA CLOVER", "CEBR Global Village Service", "Ronhunt Holdings PTE" и "Guandong Team Value Design&Construction" по производству электротехнической продукции, строительных материалов, мебели, бытовой химии и реализации перспективных инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе”, — говорится в сообщении.
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года Узбекистан посетят бизнес-миссии этих компаний.