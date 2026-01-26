https://uz.sputniknews.ru/20260126/ferganskaya-oblasti-uzbekistana-i-provintsiya-guandun-knr-ekonomicheskie-svyazi-55268996.html

Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи

Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи

Sputnik Узбекистан

Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле-июне текущего года республику посетят бизнес-миссии ведущих компаний провинции Гуандун

2026-01-26T12:25+0500

2026-01-26T12:25+0500

2026-01-26T12:25+0500

узбекистан

ферганская область

китай

сотрудничество

экономика

инвестпроекты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55269405_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_20134a92b07e41194117f8a5905f7063.png

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ферганская области Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в Китай делегация хокимията и предпринимателей данного региона Узбекистана приняла участие в экономических мероприятиях в городах Фошань и Гуанчжоу, а также провела переговоры.Стороны обсудили вопросы установления перспективного взаимодействия, реализации новых инвестиционных и торговых проектов, а также подписания соглашения о межгородском сотрудничестве.Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле–июне текущего года Узбекистан посетят бизнес-миссии этих компаний.

узбекистан

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

регионы узбекистан ферганская область провинции китай сотрудничество бизнес-миссии компании провинция гуандун