https://uz.sputniknews.ru/20260126/mirziyoev-novyy-uzbekistan-gotov-k-sotrudnichestvu-v-oblasti-sporta-so-vsemi-stranami-55277366.html

Мирзиёев: Новый Узбекистан готов к сотрудничеству в области спорта со всеми странами

Мирзиёев: Новый Узбекистан готов к сотрудничеству в области спорта со всеми странами

Sputnik Узбекистан

Глава республики принял участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, проходящей в Ташкенте

2026-01-26T16:03+0500

2026-01-26T16:03+0500

2026-01-26T16:20+0500

спорт

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55277196_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fd10b2d126dd3a8633d3a94de6538f2e.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Новый Узбекистан готов к многогранному сотрудничеству в области спорта со всеми странами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии.Он отметил уникальную роль спорта в укреплении диалога, взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами в условиях, когда мире усиливаются процессы глобализации, нарастают масштабы конфликтов и угроз.Он выразил благодарность руководству Совета за оказанное высокое доверие – решение провести 46-ю Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии в Узбекистане.Он добавил, что деятельность Олимпийского совета Азии получает признание спортивных сообществ всего мира. Ярким свидетельством тому является видеообращение к Генеральной Ассамблее президента Международного олимпийского комитета госпожи Кирсти Ковентри.О большом внимании к нынешнему форуму говорит также участие в нем в качестве представителей Международного олимпийского комитета Джеймса Маклеода и президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.Глава государства напомнил, что повестка проходящего в Ташкенте форума включала проведение выборов на пост президента Совета, что, по его словам, стало историческим событием.Он поздравил избранного на эту высокую должность шейха Джоана бин Хамада аль Тани.Он наградил нового главу Олимпийского совета Азии орденом "Шон-Шараф" за развитие олимпийского движения и продвижение значимых спортивных инициатив.Президент отметил, что многогранное сотрудничество Узбекистана с Олимпийским советом Азии в последние годы вышло на новый уровень.“В частности, успешно провели в стране 77-ю сессию Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. При содействии этой авторитетной организации представитель Узбекистана впервые был избран вице-президентом по Центральноазиатскому региону. Выбор Узбекистана в качестве места проведения Азиатских молодежных игр 2029 года мы воспринимаем как высокую оценку и признание нашей страны в качестве ответственного партнера в области спорта. Такое доверие способствует созданию прочной основы для дальнейшего укрепления связей в сфере спорта с другими центральноазиатскими государствами — нашими соседями и братьями”, — отметил Мирзиёев.Он также подчеркнул, что благородные качества, присущие миру спорта и спортивному воспитанию, закреплены в самом генетическом коде узбекского народа. Эти качества лежат в основе большого опыта, мастерства и вдохновения, которые демонстрируют узбекистанцы на мировых аренах. В частности,Он также напомнил, что, следуя принципу честного спорта, Узбекистан остается решительным сторонником борьбы против допинга, полностью поддерживая справедливую политику Всемирного антидопингового агентства.В связи с этим, глава республики отметил важное значение проводимого Агентством заседания Совета региональных антидопинговых организаций Центральной Азии и соответствующего международного форума в Ташкенте.В рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте участвующие в нем представители международных и азиатских спортивных организаций подписали более 20 соглашений с национальными спортивными федерациями Узбекистана по своим направлениям.“Мы признательны им за готовность отобрать по каждому направлению по одной спортивной школе в каждом нашем регионе и оказать содействие в превращении их в образцовые. Например, Международная федерация тяжелой атлетики окажет содействие в развитии спортивного клуба по тяжелой атлетике имени Акбара Джураева в Бостанлыкском районе на основе современных научных подходов, Объединенный мир борьбы — в создании Региональной академии спортивной борьбы, Азиатская конфедерация волейбола — в открытии по одному спортивному клубу по волейболу в каждой области, Международная федерация хоккея на траве — в строительстве в Ташкентской и Хорезмской областях двух стадионов для этого вида спорта. Отрадно, что подписанные соглашения направлены на достижение конкретных целей и результатов”, — сказал Шавкат Мирзиёев.Президент возложил персональную ответственность за выполнение данных соглашений на хокимов, а также присутствующих на форуме руководителей спортивных федераций.“Убежден, что такие новые механизмы международного сотрудничества внесут огромный практический вклад в развитие спорта в нашей стране”, — сказал он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев ташкент азия