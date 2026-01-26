https://uz.sputniknews.ru/20260126/mirziyoev-novyy-uzbekistan-gotov-k-sotrudnichestvu-v-oblasti-sporta-so-vsemi-stranami-55277366.html
Мирзиёев: Новый Узбекистан готов к сотрудничеству в области спорта со всеми странами
Мирзиёев: Новый Узбекистан готов к сотрудничеству в области спорта со всеми странами
Sputnik Узбекистан
Глава республики принял участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, проходящей в Ташкенте
2026-01-26T16:03+0500
2026-01-26T16:03+0500
2026-01-26T16:20+0500
спорт
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55277196_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fd10b2d126dd3a8633d3a94de6538f2e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Новый Узбекистан готов к многогранному сотрудничеству в области спорта со всеми странами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии.Он отметил уникальную роль спорта в укреплении диалога, взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами в условиях, когда мире усиливаются процессы глобализации, нарастают масштабы конфликтов и угроз.Он выразил благодарность руководству Совета за оказанное высокое доверие – решение провести 46-ю Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии в Узбекистане.Он добавил, что деятельность Олимпийского совета Азии получает признание спортивных сообществ всего мира. Ярким свидетельством тому является видеообращение к Генеральной Ассамблее президента Международного олимпийского комитета госпожи Кирсти Ковентри.О большом внимании к нынешнему форуму говорит также участие в нем в качестве представителей Международного олимпийского комитета Джеймса Маклеода и президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.Глава государства напомнил, что повестка проходящего в Ташкенте форума включала проведение выборов на пост президента Совета, что, по его словам, стало историческим событием.Он поздравил избранного на эту высокую должность шейха Джоана бин Хамада аль Тани.Он наградил нового главу Олимпийского совета Азии орденом "Шон-Шараф" за развитие олимпийского движения и продвижение значимых спортивных инициатив.Президент отметил, что многогранное сотрудничество Узбекистана с Олимпийским советом Азии в последние годы вышло на новый уровень.“В частности, успешно провели в стране 77-ю сессию Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. При содействии этой авторитетной организации представитель Узбекистана впервые был избран вице-президентом по Центральноазиатскому региону. Выбор Узбекистана в качестве места проведения Азиатских молодежных игр 2029 года мы воспринимаем как высокую оценку и признание нашей страны в качестве ответственного партнера в области спорта. Такое доверие способствует созданию прочной основы для дальнейшего укрепления связей в сфере спорта с другими центральноазиатскими государствами — нашими соседями и братьями”, — отметил Мирзиёев.Он также подчеркнул, что благородные качества, присущие миру спорта и спортивному воспитанию, закреплены в самом генетическом коде узбекского народа. Эти качества лежат в основе большого опыта, мастерства и вдохновения, которые демонстрируют узбекистанцы на мировых аренах. В частности,Он также напомнил, что, следуя принципу честного спорта, Узбекистан остается решительным сторонником борьбы против допинга, полностью поддерживая справедливую политику Всемирного антидопингового агентства.В связи с этим, глава республики отметил важное значение проводимого Агентством заседания Совета региональных антидопинговых организаций Центральной Азии и соответствующего международного форума в Ташкенте.В рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте участвующие в нем представители международных и азиатских спортивных организаций подписали более 20 соглашений с национальными спортивными федерациями Узбекистана по своим направлениям.“Мы признательны им за готовность отобрать по каждому направлению по одной спортивной школе в каждом нашем регионе и оказать содействие в превращении их в образцовые. Например, Международная федерация тяжелой атлетики окажет содействие в развитии спортивного клуба по тяжелой атлетике имени Акбара Джураева в Бостанлыкском районе на основе современных научных подходов, Объединенный мир борьбы — в создании Региональной академии спортивной борьбы, Азиатская конфедерация волейбола — в открытии по одному спортивному клубу по волейболу в каждой области, Международная федерация хоккея на траве — в строительстве в Ташкентской и Хорезмской областях двух стадионов для этого вида спорта. Отрадно, что подписанные соглашения направлены на достижение конкретных целей и результатов”, — сказал Шавкат Мирзиёев.Президент возложил персональную ответственность за выполнение данных соглашений на хокимов, а также присутствующих на форуме руководителей спортивных федераций.“Убежден, что такие новые механизмы международного сотрудничества внесут огромный практический вклад в развитие спорта в нашей стране”, — сказал он.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55277196_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_55413f1785958b377d62d668e716e937.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев ташкент азия
шавкат мирзиёев ташкент азия
Мирзиёев: Новый Узбекистан готов к сотрудничеству в области спорта со всеми странами
16:03 26.01.2026 (обновлено: 16:20 26.01.2026)
Глава республики принял участие в 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, проходящей в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Новый Узбекистан готов к многогранному сотрудничеству в области спорта со всеми странами, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии.
Он отметил уникальную роль спорта в укреплении диалога, взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами в условиях, когда мире усиливаются процессы глобализации, нарастают масштабы конфликтов и угроз.
“Олимпийский совет Азии, представляющий свыше 4 миллиардов 800 миллионов жителей нашего континента, активно продвигает общепризнанные гуманистические принципы олимпийского движения — дружбу, взаимное уважение, справедливость и равенство. Посредством спортивной дипломатии вы показываете пример "Сплоченной Азии", внося тем самым огромный вклад в происходящие в нашем регионе позитивные преобразования”, — сказал президент.
Он выразил благодарность руководству Совета за оказанное высокое доверие – решение провести 46-ю Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии в Узбекистане.
Он добавил, что деятельность Олимпийского совета Азии получает признание спортивных сообществ всего мира. Ярким свидетельством тому является видеообращение к Генеральной Ассамблее президента Международного олимпийского комитета госпожи Кирсти Ковентри.
О большом внимании к нынешнему форуму говорит также участие в нем в качестве представителей Международного олимпийского комитета Джеймса Маклеода и президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.
Глава государства напомнил, что повестка проходящего в Ташкенте форума включала проведение выборов на пост президента Совета, что, по его словам, стало историческим событием.
Он поздравил избранного на эту высокую должность шейха Джоана бин Хамада аль Тани.
“Своим уникальным потенциалом и эффективной деятельностью он вносит огромный вклад в развитие спорта не только на нашем континенте, но и во всем мире. Думаю, что Олимпийский совет Азии принял самое правильное решение, избрав на пост президента Совета достойного кандидата. Убежден — авторитет Олимпийского совета Азии под непосредственным руководством Его превосходительства Шейха Джоана вырастет еще больше”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он наградил нового главу Олимпийского совета Азии орденом "Шон-Шараф" за развитие олимпийского движения и продвижение значимых спортивных инициатив.
Президент отметил, что многогранное сотрудничество Узбекистана с Олимпийским советом Азии в последние годы вышло на новый уровень.
“В частности, успешно провели в стране 77-ю сессию Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. При содействии этой авторитетной организации представитель Узбекистана впервые был избран вице-президентом по Центральноазиатскому региону. Выбор Узбекистана в качестве места проведения Азиатских молодежных игр 2029 года мы воспринимаем как высокую оценку и признание нашей страны в качестве ответственного партнера в области спорта. Такое доверие способствует созданию прочной основы для дальнейшего укрепления связей в сфере спорта с другими центральноазиатскими государствами — нашими соседями и братьями”, — отметил Мирзиёев.
Он также подчеркнул, что благородные качества, присущие миру спорта и спортивному воспитанию, закреплены в самом генетическом коде узбекского народа. Эти качества лежат в основе большого опыта, мастерства и вдохновения, которые демонстрируют узбекистанцы на мировых аренах. В частности,
с первых дней реформ в республике наряду со всеми другими сферами большое внимание уделяют развитию физической культуры и спорта;
на сегодняшний день уровень охвата населения страны массовым спортом достиг 15 млн человек;
для дальнейшей популяризации олимпийского движения и расширения селекции в республике запустили трехступенчатую систему комплексных спортивных соревнований "Президентская Олимпиада". На каждом этапе этих соревнований внедрены международные спортивные стандарты и требования;
в прошлом году на территории в 100 гектаров завершили строительство Олимпийского городка, который полностью отвечает условиям проведения престижных спортивных мероприятий;
на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году спортсмены Узбекистана заняли 13-е место в командном зачете. В прошлом году на мировых соревнованиях, Азиатских и Олимпийских играх более 50 юношей и девушек республики добились рекордных результатов. Спортсмены РУз заняли почетное 2-е место на Азиатских молодежных играх 2025 года, проведенных в Бахрейне, и на соревнованиях Исламской солидарности в Саудовской Аравии;
в последние годы Узбекистан достойно принимал чемпионаты мира и соревнования на Кубок мира по более 10 видам спорта, таким как тяжелая атлетика, бокс, дзюдо, гребля на байдарках, волейбол, гимнастика, футзал.
“Мы создали новую систему подготовки к Олимпийским играм и эффективной селекции в этой области. В целях последовательного продолжения работы по подготовке спортсменов высокой квалификации мы и впредь будем уделять особое внимание созданию современной спортивной инфраструктуры, широкой цифровизации сферы и освоению инноваций, активному внедрению международных стандартов, усилению спортивной дипломатии”, — сказал президент.
Он также напомнил, что, следуя принципу честного спорта, Узбекистан остается решительным сторонником борьбы против допинга, полностью поддерживая справедливую политику Всемирного антидопингового агентства.
В связи с этим, глава республики отметил важное значение проводимого Агентством заседания Совета региональных антидопинговых организаций Центральной Азии и соответствующего международного форума в Ташкенте.
В рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте участвующие в нем представители международных и азиатских спортивных организаций подписали более 20 соглашений с национальными спортивными федерациями Узбекистана по своим направлениям.
“Мы признательны им за готовность отобрать по каждому направлению по одной спортивной школе в каждом нашем регионе и оказать содействие в превращении их в образцовые. Например, Международная федерация тяжелой атлетики окажет содействие в развитии спортивного клуба по тяжелой атлетике имени Акбара Джураева в Бостанлыкском районе на основе современных научных подходов, Объединенный мир борьбы — в создании Региональной академии спортивной борьбы, Азиатская конфедерация волейбола — в открытии по одному спортивному клубу по волейболу в каждой области, Международная федерация хоккея на траве — в строительстве в Ташкентской и Хорезмской областях двух стадионов для этого вида спорта. Отрадно, что подписанные соглашения направлены на достижение конкретных целей и результатов”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент возложил персональную ответственность за выполнение данных соглашений на хокимов, а также присутствующих на форуме руководителей спортивных федераций.
“Убежден, что такие новые механизмы международного сотрудничества внесут огромный практический вклад в развитие спорта в нашей стране”, — сказал он.