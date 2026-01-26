https://uz.sputniknews.ru/20260126/novogo-prezidenta-olimpiyskogo-soveta-azii-izbrali-v-tashkente-55274874.html
Выборы прошли в рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии. На посту президента ОСА шейх Джоаан бин Хамад Аль-Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте избрали нового президента Олимпийского совета Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Им стал президент Олимпийского комитета Катара шейха Джоана бин Хамад Аль Тани, который являлся единственным кандидатом на пост.Выборы прошли на 46-й генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте. На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.
Нового президента Олимпийского совета Азии избрали в Ташкенте
15:04 26.01.2026 (обновлено: 15:56 26.01.2026)
Выборы прошли в рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии. На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул эту должность по состоянию здоровья.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
В Ташкенте избрали нового президента Олимпийского совета Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Им стал президент Олимпийского комитета Катара шейха Джоана бин Хамад Аль Тани, который являлся единственным кандидатом на пост.
Выборы прошли на 46-й генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте. На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.
"Азия — самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье. Это разнообразие — наша самая большая сила. Но оно также требует от нас единства, основанного на взаимном уважении и нашей общей приверженности олимпийским ценностям. Благодаря единству мы превращаем разнообразие в возможности. Мы расширяем права и возможности наших национальных олимпийских комитетов и предоставляем нашей молодежи платформу для достижения успеха на мировой спортивной арене", — сказал новый глава ОСА.