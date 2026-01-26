https://uz.sputniknews.ru/20260126/tashkent-46-ya-genassambleya-olimpiyskogo-soveta-azii-55266732.html

В Ташкенте стартовала 46-я Генассамблея Олимпийского совета Азии

Престижный форум собрал представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте стартовало одно из самых значимых событий года для Азиатского спорта — 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Престижный форум, который проходит в республике впервые, объединил представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента.В числе участников — глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.В рамках 46-й Генассамблеи Олимпийского совета Азии проходит ряд сессий и встреч.Напомним, единственным кандидатом на выборах руководства организации, которые состоятся в рамках ассамблеи, выдвинут первый вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), президент Олимпийского комитета Катара шейх Джавахир бин Хамад Аль Тани.

