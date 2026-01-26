https://uz.sputniknews.ru/20260126/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sotrudnikov-tamojennoy-slujby-s-professionalnym-prazdnikom-55271616.html
Президент РУз поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником
Президент РУз поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
Глава республики отметил ключевую роль ведомства в обеспечении экономической безопасности страны, почтил память храбрых и отважных сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей
2026-01-26T13:22+0500
2026-01-26T13:22+0500
2026-01-26T16:26+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
таможенники
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/357/98/3579889_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8b0851ece79a9d658f6270d2968cc900.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы республики.Он отметил, что за годы независимости таможенные органы стали надежной опорой в защите национальных интересов и неприкосновенности границ, а в условиях Нового Узбекистана превратились в современную, открытую и результативную систему, которая вносит достойный вклад в развитие страны.В поздравлении указано, что знания и опыт, профессиональные навыки и целеустремленность специалистов таможенной службы служат укреплению экономической стабильности Узбекистана.Благодаря проводимым реформам время таможенного оформления сократилось на 40%, а при обработке 20% деклараций исключили человеческий фактор.В 2025 году в госбюджет перечислили 76,2 трлн сумов таможенных платежей, это на 21 % больше, чем в 2024-м. Их доля в доходах бюджета достигла 25%.Кроме того, таможенники предотвратили незаконный оборот товаров на сумму 1,2 трлн сумов, а пресечение ими хищений, обнаруженных на ранней стадии анализа рисков, обеспечило дополнительное поступление в бюджет 2,3 трлн сумов за счет привлечения товаров к официальному импорту. Также ими пресечен незаконный оборот 1,8 тонны наркотических, 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ.Таможенные процедуры упростили в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, наладили эффективное сотрудничество со Всемирной таможенной организацией.Он добавил, что ряды таможенников пополняют образованные и инициативные молодые кадры, что признают международные эксперты.По словам президента, обеспечение экономической безопасности, в том числе усиление деятельности таможенных органов с целью сокращения вдвое доли "теневой экономики" в ближайшие пять лет, является неотложной задачей.Повысить эффективность и ответственность таможенной системы необходимо в связи с вступлением республики во Всемирную торговую организацию.Президент подчеркнул, что всестороннее развитие сферы, укрепление ее материально-технической базы и кадрового потенциала, а также достойная мотивация сотрудников будут в фокусе постоянного внимания государства.Руководитель страны также почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, выразил соболезнования их семьям.В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал сотрудникам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/357/98/3579889_229:0:1354:844_1920x0_80_0_0_3a2b24e39d0f2b70729f5d9aba19278c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев поздравление сотрудники таможенная служба профессиональный праздник
шавкат мирзиёев поздравление сотрудники таможенная служба профессиональный праздник
Президент РУз поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником
13:22 26.01.2026 (обновлено: 16:26 26.01.2026)
Глава республики отметил ключевую роль ведомства в обеспечении экономической безопасности страны, почтил память храбрых и отважных сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником, сообщает
пресс-служба главы республики.
Он отметил, что за годы независимости таможенные органы стали надежной опорой в защите национальных интересов и неприкосновенности границ, а в условиях Нового Узбекистана превратились в современную, открытую и результативную систему, которая вносит достойный вклад в развитие страны.
В поздравлении указано, что знания и опыт, профессиональные навыки и целеустремленность специалистов таможенной службы служат укреплению экономической стабильности Узбекистана.
Благодаря проводимым реформам время таможенного оформления сократилось на 40%, а при обработке 20% деклараций исключили человеческий фактор.
В 2025 году в госбюджет перечислили 76,2 трлн сумов таможенных платежей, это на 21 % больше, чем в 2024-м. Их доля в доходах бюджета достигла 25%.
Кроме того, таможенники предотвратили незаконный оборот товаров на сумму 1,2 трлн сумов, а пресечение ими хищений, обнаруженных на ранней стадии анализа рисков, обеспечило дополнительное поступление в бюджет 2,3 трлн сумов за счет привлечения товаров к официальному импорту. Также ими пресечен незаконный оборот 1,8 тонны наркотических, 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ.
Таможенные процедуры упростили в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, наладили эффективное сотрудничество со Всемирной таможенной организацией.
“Растет международный престиж таможни Узбекистана. Об этом свидетельствует также тот факт, что наша таможенная лаборатория и кинологический центр имеют статус регионального филиала, Таможенный институт аккредитован по стандартам программы "PICARD,", а наше таможенное управление избрано в Аудиткомитет этой организации”, — отметил президент.
Он добавил, что ряды таможенников пополняют образованные и инициативные молодые кадры, что признают международные эксперты.
По словам президента, обеспечение экономической безопасности, в том числе усиление деятельности таможенных органов с целью сокращения вдвое доли "теневой экономики" в ближайшие пять лет, является неотложной задачей.
Повысить эффективность и ответственность таможенной системы необходимо в связи с вступлением республики во Всемирную торговую организацию.
Президент подчеркнул, что всестороннее развитие сферы, укрепление ее материально-технической базы и кадрового потенциала, а также достойная мотивация сотрудников будут в фокусе постоянного внимания государства.
Руководитель страны также почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, выразил соболезнования их семьям.
В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал сотрудникам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед.