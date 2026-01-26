https://uz.sputniknews.ru/20260126/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sotrudnikov-tamojennoy-slujby-s-professionalnym-prazdnikom-55271616.html

Президент РУз поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником

Президент РУз поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил ключевую роль ведомства в обеспечении экономической безопасности страны, почтил память храбрых и отважных сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

2026-01-26T13:22+0500

2026-01-26T13:22+0500

2026-01-26T16:26+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

таможенники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/357/98/3579889_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8b0851ece79a9d658f6270d2968cc900.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы республики.Он отметил, что за годы независимости таможенные органы стали надежной опорой в защите национальных интересов и неприкосновенности границ, а в условиях Нового Узбекистана превратились в современную, открытую и результативную систему, которая вносит достойный вклад в развитие страны.В поздравлении указано, что знания и опыт, профессиональные навыки и целеустремленность специалистов таможенной службы служат укреплению экономической стабильности Узбекистана.Благодаря проводимым реформам время таможенного оформления сократилось на 40%, а при обработке 20% деклараций исключили человеческий фактор.В 2025 году в госбюджет перечислили 76,2 трлн сумов таможенных платежей, это на 21 % больше, чем в 2024-м. Их доля в доходах бюджета достигла 25%.Кроме того, таможенники предотвратили незаконный оборот товаров на сумму 1,2 трлн сумов, а пресечение ими хищений, обнаруженных на ранней стадии анализа рисков, обеспечило дополнительное поступление в бюджет 2,3 трлн сумов за счет привлечения товаров к официальному импорту. Также ими пресечен незаконный оборот 1,8 тонны наркотических, 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ.Таможенные процедуры упростили в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, наладили эффективное сотрудничество со Всемирной таможенной организацией.Он добавил, что ряды таможенников пополняют образованные и инициативные молодые кадры, что признают международные эксперты.По словам президента, обеспечение экономической безопасности, в том числе усиление деятельности таможенных органов с целью сокращения вдвое доли "теневой экономики" в ближайшие пять лет, является неотложной задачей.Повысить эффективность и ответственность таможенной системы необходимо в связи с вступлением республики во Всемирную торговую организацию.Президент подчеркнул, что всестороннее развитие сферы, укрепление ее материально-технической базы и кадрового потенциала, а также достойная мотивация сотрудников будут в фокусе постоянного внимания государства.Руководитель страны также почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, выразил соболезнования их семьям.В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал сотрудникам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поздравление сотрудники таможенная служба профессиональный праздник