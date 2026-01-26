https://uz.sputniknews.ru/20260126/v-samarkande-sozdali-algoritm-pomogayuschiy-molodym-it-spetsialistam-preodolet-svoy-strax-55285627.html
В Самарканде создали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свой страх
В Самарканде создали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свой страх
Sputnik Узбекистан
По словам разработчиков, их алгоритм не учит, а помогает начать зарабатывать
2026-01-26T17:31+0500
2026-01-26T17:31+0500
2026-01-26T18:11+0500
узбекистан
самарканд
it-технологии
студенты
искусственный интеллект
общество
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55284924_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_d0f4df5495692187a4a235b0d527d3e0.jpg
САМАРКАНД, 26 янв — Sputnik. В Самарканде разработали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свои страхи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Работа в IT-сфере одна из самых высокооплачиваемых не только в Узбекистане, но и во всем мире. Однако мало кто задумывался, с какими сложностями сталкиваются начинающие IT-специалисты. Как выяснилось, для тысяч молодых специалистов путь в профессию обрывается в одном и том же месте — на первом заказе.Диплом и сертификаты получены, курсы пройдены, базовые навыки есть, но дальше начинается пауза: как найти клиента, что ему написать, как не продешевить, не попасть на обман и не нарушить закон. Именно этот разрыв между обучением и реальным заработком взялась закрыть команда из пяти самаркандских айтишников. Члены команды отмечают, что эта проблема знакома почти каждому новичку, поэтому идея их проекта родилась не в теории, а из личного опыта.Студент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий 18-летний Эмиль Мардасилов признается, что один из тех, кто лично столкнулся с этой проблемой.По словам разработчиков, их алгоритм не учит, а помогает... начать зарабатывать."Наша платформа, основанная на искусственном интеллекте, не делает ставку на длинные лекции и теорию "на будущее". Вместо этого предлагает короткий, четкий и практичный маршрут. В основе проекта несколько ключевых инструментов. Во-первых, персональный маршрут (Roadmap) — план на 7–14 дней с минимумом теории и максимумом практики, направленной на реальный выход к заказу. Далее AI-коуч по переговорам подскажет новичку, как грамотно ответить клиенту в сложной ситуации, не потеряв заказ и не навредив себе. И еще другие немаловажные функции", — отмечает студент Самаркандского филиала ТУИТ Сухроб Нематов.Разработчики утверждают, что их проект нацелен на социальный эффект, в частности на легализацию доходов фрилансеров и интеграцию с цифровыми сервисами для самозанятых.Эта комбинация опыта и свежих взглядов позволяет команде видеть проблему комплексно и создавать действительно нужный инструмент. Об этом было сказано в ходе регионального этапа Национального AI Hackathon, где ребята представили свой проект. Идея организаторам понравилась, и жюри присудило команде второе призовое место.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55284924_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_1add8342e11cddea30791e369316b490.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарканд алгоритм it-технологии помощь молодежь специалисты
самарканд алгоритм it-технологии помощь молодежь специалисты
В Самарканде создали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свой страх
17:31 26.01.2026 (обновлено: 18:11 26.01.2026)
Эксклюзив
По словам разработчиков, данный алгоритм не учит, а помогает начать зарабатывать.
САМАРКАНД, 26 янв — Sputnik.
В Самарканде разработали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свои страхи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Работа в IT-сфере одна из самых высокооплачиваемых не только в Узбекистане, но и во всем мире. Однако мало кто задумывался, с какими сложностями сталкиваются начинающие IT-специалисты. Как выяснилось, для тысяч молодых специалистов путь в профессию обрывается в одном и том же месте — на первом заказе.
Диплом и сертификаты получены, курсы пройдены, базовые навыки есть, но дальше начинается пауза: как найти клиента, что ему написать, как не продешевить, не попасть на обман и не нарушить закон. Именно этот разрыв между обучением и реальным заработком взялась закрыть команда из пяти самаркандских айтишников.
"Наш проект Skill2Earn — не онлайн-курсы и не классическая фриланс-биржа. Мы называем его экосистемой-акселератором, которая берет новичка за руку и ведет к первому реальному доходу: шаг за шагом, без резких прыжков в неизвестность", — отмечает самый опытный в команде 26-летний Абдураим Садыков, за плечами которого 5 лет стажа в IT и образовательной индустрии.
Члены команды отмечают, что эта проблема знакома почти каждому новичку, поэтому идея их проекта родилась не в теории, а из личного опыта.
Студент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий 18-летний Эмиль Мардасилов признается, что один из тех, кто лично столкнулся с этой проблемой.
"Новички, как правило, не умеют вести переговоры с клиентом, боятся брать ответственность за заказ, не знают, как формировать цену и что делать, если заказчик начинает давить или просит "сделать без технического задания". Добавим сюда страх перед налогами и юридическими вопросами — и в итоге многие так и остаются в статусе "вечного студента". Соответственно растет и "серая зона" фриланса: неоформленные доходы, риски обмана, отсутствие гарантий с обеих сторон", — отмечает он.
По словам разработчиков, их алгоритм не учит, а помогает... начать зарабатывать.
"Наша платформа, основанная на искусственном интеллекте, не делает ставку на длинные лекции и теорию "на будущее". Вместо этого предлагает короткий, четкий и практичный маршрут. В основе проекта несколько ключевых инструментов. Во-первых, персональный маршрут (Roadmap) — план на 7–14 дней с минимумом теории и максимумом практики, направленной на реальный выход к заказу. Далее AI-коуч по переговорам подскажет новичку, как грамотно ответить клиенту в сложной ситуации, не потеряв заказ и не навредив себе. И еще другие немаловажные функции", — отмечает студент Самаркандского филиала ТУИТ Сухроб Нематов.
Разработчики утверждают, что их проект нацелен на социальный эффект, в частности на легализацию доходов фрилансеров и интеграцию с цифровыми сервисами для самозанятых.
"Уверен, что наш проект поможет молодым специалистам преодолеть свой главный страх и стать успешными разработчиками. Мне 17 лет. У меня хорошие показатели по математике, участвовал в более чем 100 задачах на LeetCode, а также во всевозможных конкурсах в IT-cфере, занимал призовые места на олимпиадах, но долгое время боялся предложить себя какой-нибудь компании. Рад, что смог преодолеть этот страх, благодаря чему сегодня, несмотря на юный возраст, работаю в одной из ведущих IT-компаний страны", — признается студент Самаркандского филиала ТУИТ Улугбек Темиров.
Эта комбинация опыта и свежих взглядов позволяет команде видеть проблему комплексно и создавать действительно нужный инструмент. Об этом было сказано в ходе регионального этапа Национального AI Hackathon, где ребята представили свой проект. Идея организаторам понравилась, и жюри присудило команде второе призовое место.