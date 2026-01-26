https://uz.sputniknews.ru/20260126/v-samarkande-sozdali-algoritm-pomogayuschiy-molodym-it-spetsialistam-preodolet-svoy-strax-55285627.html

В Самарканде создали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свой страх

В Самарканде создали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свой страх

По словам разработчиков, их алгоритм не учит, а помогает начать зарабатывать

САМАРКАНД, 26 янв — Sputnik. В Самарканде разработали алгоритм, помогающий молодым IT-специалистам преодолеть свои страхи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Работа в IT-сфере одна из самых высокооплачиваемых не только в Узбекистане, но и во всем мире. Однако мало кто задумывался, с какими сложностями сталкиваются начинающие IT-специалисты. Как выяснилось, для тысяч молодых специалистов путь в профессию обрывается в одном и том же месте — на первом заказе.Диплом и сертификаты получены, курсы пройдены, базовые навыки есть, но дальше начинается пауза: как найти клиента, что ему написать, как не продешевить, не попасть на обман и не нарушить закон. Именно этот разрыв между обучением и реальным заработком взялась закрыть команда из пяти самаркандских айтишников. Члены команды отмечают, что эта проблема знакома почти каждому новичку, поэтому идея их проекта родилась не в теории, а из личного опыта.Студент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий 18-летний Эмиль Мардасилов признается, что один из тех, кто лично столкнулся с этой проблемой.По словам разработчиков, их алгоритм не учит, а помогает... начать зарабатывать."Наша платформа, основанная на искусственном интеллекте, не делает ставку на длинные лекции и теорию "на будущее". Вместо этого предлагает короткий, четкий и практичный маршрут. В основе проекта несколько ключевых инструментов. Во-первых, персональный маршрут (Roadmap) — план на 7–14 дней с минимумом теории и максимумом практики, направленной на реальный выход к заказу. Далее AI-коуч по переговорам подскажет новичку, как грамотно ответить клиенту в сложной ситуации, не потеряв заказ и не навредив себе. И еще другие немаловажные функции", — отмечает студент Самаркандского филиала ТУИТ Сухроб Нематов.Разработчики утверждают, что их проект нацелен на социальный эффект, в частности на легализацию доходов фрилансеров и интеграцию с цифровыми сервисами для самозанятых.Эта комбинация опыта и свежих взглядов позволяет команде видеть проблему комплексно и создавать действительно нужный инструмент. Об этом было сказано в ходе регионального этапа Национального AI Hackathon, где ребята представили свой проект. Идея организаторам понравилась, и жюри присудило команде второе призовое место.

