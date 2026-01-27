https://uz.sputniknews.ru/20260127/mirziyoev-kajdaya-iz-etix-problem-opasna-no-vmeste-oni-sozdayut-bolshuyu-ugrozu-55311569.html
Мирзиёев: Каждая из этих проблем опасна. Но вместе они создают большую угрозу
Мирзиёев: Каждая из этих проблем опасна. Но вместе они создают большую угрозу
Глава республики провел совещание по формированию безопасной среды и созданию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в Ташкенте
2026-01-27T18:07+0500
2026-01-27T18:07+0500
2026-01-27T18:33+0500
Мирзиёев: Каждая из этих проблем опасна. Но вместе они создают большую угрозу
18:07 27.01.2026 (обновлено: 18:33 27.01.2026)
Глава республики провел совещание по формированию безопасной среды и созданию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Каждая из этих проблем опасна сама по себе. Но, действуя вместе, они создают еще более серьезную угрозу, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, говоря об организованной преступности, наркопреступности, киберпреступности и теневой экономике, представляющих прямую угрозу безопасности государства и общества.
В ходе видеоселекторного совещания под председательством главы республики речь шла о формировании безопасной среды и создании образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в Ташкенте.
Президент подчеркнул заметно возросший уровень экономического развития столицы, отметив, что там, где улучшается качество жизни и растут доходы, активизируются преступные структуры, стремящиеся к "легким деньгам", именно в таких местах зачастую появляются новые способы и формы преступлений.
По мнению Мирзиёева, система обеспечения правопорядка в столице Узбекистана не успевает за происходящими изменениями. Он раскритиковал работу руководителей столичных правоохранительных органов, которые не являются примером для регионов, хотя в Ташкенте есть необходимые ресурсы, силы и средства, а также научный потенциал. Ряд руководителей, несмотря на эти возможности, по-прежнему не выходит за рамки устаревших подходов.
Ключевым звеном профилактики правонарушений является профилактика на уровне махалли, сказал президент. Однако, из-за ненадлежащей организации работы профилактических служб в Ташкенте накопились системные проблемы.
“Так, среди 208 районов страны Чиланзар занимает первое место по семейному насилию, грабежам и хулиганству, а Юнусабад — по разбою. В прошлом году больше всего убийств было зафиксировано в Яшнабаде и Мирабаде, случаев причинения телесных повреждений — в Алмазаре, а грабежей — в Шайхантахуре. В этой связи начальнику ГУВД города Ташкента Р. Султонхужаеву и исполняющему обязанности прокурора города Ташкента А. Урмонову объявлен выговор, установлен шестимесячный испытательный срок”, — говорится в сообщении пресс-службы главы РУз.
Руководитель страны отдельно отметил недостаточное взаимодействие Нацгвардии, органов внутренних дел и служб по чрезвычайным ситуациям при обеспечении общественной безопасности на крупных рынках и в местах массового пребывания людей.
Он также раскритиковал отсутствие ощутимых результатов по цифровизации системы со стороны замминистра внутренних дел, отвечающего за информационные технологии, указал на слабую работу подразделения МВД по борьбе с киберпреступностью.
“Президент подверг критике недостаточную решимость ответственных лиц в противодействии наркопреступности и организованным группировкам, подчеркнув необходимость доводить работу по выявлению наркоканалов до конечных источников и спонсоров”, — говорится в сообщении.
Также он отметил факты промедления в пресечении деятельности лиц, выехавших за рубеж, создавших там организованные преступные группы и совершающих преступления в отношении граждан Узбекистана.
“Подчеркнуто, что борьба с теневой экономикой и налоговое администрирование в столице ведутся неудовлетворительно. Указано на рост случаев незаконного возмещения НДС через создание искусственной переплаты и получение компенсаций из бюджета. В связи с этим с должности освобожден первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев”, — говорится в сообщении.
Речь шла и о выявленных многомиллиардных хищениях в АО "Узбекнефтегаз" и Агентстве по управлению государственными активами. В качестве примера президент привел факт, когда должностные лица агентства выставили на закрытый аукцион земельный участок рыночной стоимостью не менее 250 млрд сумов и реализовали его за 120 млрд сумов. В связи с этим директор агентства Акмалхон Ортиков освобожден от должности.
В госорганах внедряют систему комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля.
За короткий срок выявили крайне тревожные факты: нарушения по бюджетным поступлениям, хищения и финансовые недостатки на сумму 53 трлн сумов, а также задолженность по внешнеторговым операциям свыше $8 млрд. По коррупционным схемам установлен ущерб в 4,2 трлн сумов, взыскано 1,3 трлн, 55 человек заключили под стражу.
Кроме того, в системе МВД при госзакупках выявили хищение бюджетных средств на сумму 186 млрд сумов. В отношении заместителя министра Б. Абдуллаева и начальника департамента Р. Турсунова возбудили уголовное дело.
“Настало время критически пересмотреть деятельность ответственных лиц по обеспечению безопасности в государственных органах и организациях”, — сказал президент.
Внедряют "столичный образец" по формированию безопасной среды
Компетентные структуры должны взять под жесткий контроль четыре направления — организованную преступность, наркопреступность, киберпреступность и теневую экономику.
“По этим направлениям будет создана принципиально новая система, которая в первую очередь будет запущена в Ташкенте. В частности, внедряется "столичный образец" по формированию безопасной среды”, — говорится в сообщении.
Новые подходы президент разъяснил на примере Чиланзарского района:
Управление силами и средствами общественной безопасности организуют по-новому. Патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, службы охраны и профилактики перейдут на круглосуточный трехсменный режим. Внедрят систему прибытия патрульных групп на место происшествия в течение 5 минут с момента поступления сообщения;
пять замначальников районных отделов внутренних дел будут непосредственно организовывать ночную службу в махаллях. В ночное время они получат полномочия руководителей, смогут принимать самостоятельные решения и будут нести полную ответственность за результат;
сотрудникам органов внутренних дел и Нацгвардии будут выплачивать компенсацию за каждый час ночной службы в размере 5% от базовой расчетной величины;
на основе передового опыта в местах массового пребывания людей организуют патрульное наблюдение с применением дронов;
сотрудники органов внутренних дел Чиланзарского района будут принимать обращения граждан независимо от сферы и территории, а обращение к сотруднику на улице будет приравнено к сообщению в "102";
во всех 55 махаллях двери служебных помещений профилактических инспекторов оснастят кнопками связи для оперативного обращения, жители смогут круглосуточно связываться с инспектором через мобильную связь и планшет.
Борьба с наркопреступностью
Указано, что 95% синтетических наркотиков распространяют через интернет, расчеты ведут в криптовалюте, а нарколаборатории открывают внутри страны. Отмечено также, что в законодательстве не в полной мере определены обязанности госорганов в данной сфере.
“Подвергнута критике деятельность Агентства по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием, ограничивавшегося анализом и международным сотрудничеством. В дальнейшем ответственность агентства будет усилена: ему предоставят полномочия координировать работу профильных ведомств, осуществлять контроль и давать оценку эффективности. Поручено выстроить целостную систему противодействия трансграничной и виртуальной организованной преступности. В МВД будет создана отдельная служба по борьбе с организованной преступностью”, — говорится в сообщении.
Согласно озвученным данным, в составе задержанных в прошлом году организованных преступных групп в столице было 259 молодых людей и спортсменов "сложной" категории — ситуация названа крайне тревожной.
Президент указал на рост случаев уличного хулиганства с участием спортсменов, а также организацию подпольных боев за деньги. Он поручил обеспечить контроль в данном направлении и создать систему профобучения и трудоустройства молодых людей, занимающихся боевыми единоборствами.
“Подчеркнуто, что различные радикальные и экстремистские идеи через информационные технологии пытаются воздействовать на сознание молодежи, и решить эту проблему лишь запретами и наказаниями невозможно. В дальнейшем в каждом районе столицы на постоянной основе будет организована деятельность "групп возвращения", — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечен рост киберпреступности, увеличение числа ее видов с 18 до 62. Особую обеспокоенность вызывают кража персональных данных, имитация голоса и внешности с помощью ИИ, распространение вредоносных файлов, а также вывод похищенных средств за рубеж в криптовалюте.
“Подчеркнуто, что для оперативного раскрытия и пресечения таких преступлений сотрудникам правоохранительных органов необходимо в совершенстве владеть кибертехнологиями и инструментами искусственного интеллекта. В этой связи в МВД будет создан отдельный департамент по киберпреступности, за который лично будет отвечать министр. В Министерстве юстиции откроется отдельное управление по киберпреступности и цифровому праву”, — говорится в сообщении.
Лидер страны подчеркнул необходимость обеспечить кадровую стабильность, поддерживать и поощрять квалифицированных и преданных делу сотрудников.
В связи с этим он объявил дополнительные меры по поддержке профилактических инспекторов и повышению их авторитета в обществе:
с 1 июля текущего года работникам профилактики в столице будут выплачивать ежемесячную надбавку до 5 млн сумов за стаж именно в этой сфере;
с 1 февраля период обучения в юридическом вузе будут засчитывать в стаж тем, кто после окончания вуза поступил на службу в систему органов внутренних дел;
компенсацию аренды жилья для сотрудников, прибывших из регионов и работающих в столице, увеличат с 1,8 до 3,1 млн сумов в месяц;
30% строящегося жилья для сотрудников органов внутренних дел будут выделять исключительно профилактическим инспекторам.
“Поручено представить проект указа о переводе подразделений органов внутренних дел, непосредственно работающих с населением и отвечающих за общественную безопасность и борьбу с преступностью, на новую систему. Для этих подразделений будут внедрены единые стандарты прохождения службы, культуры общения, оперативного реагирования, применения силы и оружия — с тем, чтобы они стали подлинно сервисной структурой”, — говорится в сообщении.
Укрепление системы юстиции
В качестве первого шага Минюст внедрит механизм "правового аудита" деятельности правоохранительных органов. Будет разработан законопроект "О правоохранительной деятельности", в котором закрепят четкую роль органов юстиции, новые задачи и полномочия.
Глава государства подчеркнул, что в других обсужденных направлениях также требуется совершенствование действующих нормативно-правовых актов и принятие новых документов.