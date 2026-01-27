https://uz.sputniknews.ru/20260127/mirziyoev-kajdaya-iz-etix-problem-opasna-no-vmeste-oni-sozdayut-bolshuyu-ugrozu-55311569.html

Мирзиёев: Каждая из этих проблем опасна. Но вместе они создают большую угрозу

Глава республики провел совещание по формированию безопасной среды и созданию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.Каждая из этих проблем опасна сама по себе. Но, действуя вместе, они создают еще более серьезную угрозу, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, говоря об организованной преступности, наркопреступности, киберпреступности и теневой экономике, представляющих прямую угрозу безопасности государства и общества.В ходе видеоселекторного совещания под председательством главы республики речь шла о формировании безопасной среды и создании образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в Ташкенте.Президент подчеркнул заметно возросший уровень экономического развития столицы, отметив, что там, где улучшается качество жизни и растут доходы, активизируются преступные структуры, стремящиеся к "легким деньгам", именно в таких местах зачастую появляются новые способы и формы преступлений.По мнению Мирзиёева, система обеспечения правопорядка в столице Узбекистана не успевает за происходящими изменениями. Он раскритиковал работу руководителей столичных правоохранительных органов, которые не являются примером для регионов, хотя в Ташкенте есть необходимые ресурсы, силы и средства, а также научный потенциал. Ряд руководителей, несмотря на эти возможности, по-прежнему не выходит за рамки устаревших подходов.Ключевым звеном профилактики правонарушений является профилактика на уровне махалли, сказал президент. Однако, из-за ненадлежащей организации работы профилактических служб в Ташкенте накопились системные проблемы.Руководитель страны отдельно отметил недостаточное взаимодействие Нацгвардии, органов внутренних дел и служб по чрезвычайным ситуациям при обеспечении общественной безопасности на крупных рынках и в местах массового пребывания людей.Он также раскритиковал отсутствие ощутимых результатов по цифровизации системы со стороны замминистра внутренних дел, отвечающего за информационные технологии, указал на слабую работу подразделения МВД по борьбе с киберпреступностью.Также он отметил факты промедления в пресечении деятельности лиц, выехавших за рубеж, создавших там организованные преступные группы и совершающих преступления в отношении граждан Узбекистана.Речь шла и о выявленных многомиллиардных хищениях в АО "Узбекнефтегаз" и Агентстве по управлению государственными активами. В качестве примера президент привел факт, когда должностные лица агентства выставили на закрытый аукцион земельный участок рыночной стоимостью не менее 250 млрд сумов и реализовали его за 120 млрд сумов. В связи с этим директор агентства Акмалхон Ортиков освобожден от должности.В госорганах внедряют систему комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля.За короткий срок выявили крайне тревожные факты: нарушения по бюджетным поступлениям, хищения и финансовые недостатки на сумму 53 трлн сумов, а также задолженность по внешнеторговым операциям свыше $8 млрд. По коррупционным схемам установлен ущерб в 4,2 трлн сумов, взыскано 1,3 трлн, 55 человек заключили под стражу.Кроме того, в системе МВД при госзакупках выявили хищение бюджетных средств на сумму 186 млрд сумов. В отношении заместителя министра Б. Абдуллаева и начальника департамента Р. Турсунова возбудили уголовное дело.Внедряют "столичный образец" по формированию безопасной средыКомпетентные структуры должны взять под жесткий контроль четыре направления — организованную преступность, наркопреступность, киберпреступность и теневую экономику.Новые подходы президент разъяснил на примере Чиланзарского района:Борьба с наркопреступностьюУказано, что 95% синтетических наркотиков распространяют через интернет, расчеты ведут в криптовалюте, а нарколаборатории открывают внутри страны. Отмечено также, что в законодательстве не в полной мере определены обязанности госорганов в данной сфере.Согласно озвученным данным, в составе задержанных в прошлом году организованных преступных групп в столице было 259 молодых людей и спортсменов "сложной" категории — ситуация названа крайне тревожной.Президент указал на рост случаев уличного хулиганства с участием спортсменов, а также организацию подпольных боев за деньги. Он поручил обеспечить контроль в данном направлении и создать систему профобучения и трудоустройства молодых людей, занимающихся боевыми единоборствами.Вместе с тем отмечен рост киберпреступности, увеличение числа ее видов с 18 до 62. Особую обеспокоенность вызывают кража персональных данных, имитация голоса и внешности с помощью ИИ, распространение вредоносных файлов, а также вывод похищенных средств за рубеж в криптовалюте.Лидер страны подчеркнул необходимость обеспечить кадровую стабильность, поддерживать и поощрять квалифицированных и преданных делу сотрудников.В связи с этим он объявил дополнительные меры по поддержке профилактических инспекторов и повышению их авторитета в обществе:Укрепление системы юстицииВ качестве первого шага Минюст внедрит механизм "правового аудита" деятельности правоохранительных органов. Будет разработан законопроект "О правоохранительной деятельности", в котором закрепят четкую роль органов юстиции, новые задачи и полномочия.Глава государства подчеркнул, что в других обсужденных направлениях также требуется совершенствование действующих нормативно-правовых актов и принятие новых документов.

