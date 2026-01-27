https://uz.sputniknews.ru/20260127/rossiyskie-boytsy-unichtojili-gruppu-ukrainskix-diversantov-v-xarkovskoy-oblasti-55291799.html

Российские бойцы уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области

Группу ВСУ выявили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной камерой

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на группировку.Бойцы "Cевера" добавили, что группу ВСУ выявили при помощи БПЛА с тепловизионной камерой."Данные были переданы расчету реактивной системы залпового огня "Град"... Было уничтожено восемь военнослужащих ВСУ", — уточнили в грурппировке.

