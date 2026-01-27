https://uz.sputniknews.ru/20260127/rossiyskie-boytsy-unichtojili-gruppu-ukrainskix-diversantov-v-xarkovskoy-oblasti-55291799.html
Российские бойцы уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области
Российские бойцы уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Группу ВСУ выявили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной камерой
2026-01-27T10:30+0500
2026-01-27T10:30+0500
2026-01-27T10:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
безопасность
беспилотник
в мире
харьков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8fb6a1159cf393175df1eb75fa290426.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на группировку.Бойцы "Cевера" добавили, что группу ВСУ выявили при помощи БПЛА с тепловизионной камерой."Данные были переданы расчету реактивной системы залпового огня "Град"... Было уничтожено восемь военнослужащих ВСУ", — уточнили в грурппировке.
россия
харьков
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_c4c44c3d46ad07a2d9ff12cb863aa2a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы уничтожение группа диверсанты харьковская область
россия бойцы уничтожение группа диверсанты харьковская область
Российские бойцы уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области
Группу ВСУ выявили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной камерой.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik
. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на группировку.
"Артиллеристы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Бойцы "Cевера" добавили, что группу ВСУ выявили при помощи БПЛА с тепловизионной камерой.
"Данные были переданы расчету реактивной системы залпового огня "Град"... Было уничтожено восемь военнослужащих ВСУ", — уточнили в грурппировке.