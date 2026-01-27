Узбекистан
Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
В рамках тура участники познакомятся с традициями народов Центральной Азии в период Навруза — праздника прихода весны, национальными обрядами и музыкой региона
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Международный туристический поезд "Jibek Joly", следующий по местам Великого Шелкового пути, впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан сообщает пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги).
14:25 27.01.2026 (обновлено: 14:50 27.01.2026)
Туристический поезд "Шелковый путь", объединяющий Казахстан и Узбекистан, теперь также будет проходить через Таджикистан
Туристический поезд Шелковый путь, объединяющий Казахстан и Узбекистан, теперь также будет проходить через Таджикистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2026
В рамках тура участники познакомятся с традициями народов Центральной Азии в период Навруза — праздника прихода весны, национальными обрядами и музыкой региона.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Международный туристический поезд "Jibek Joly", следующий по местам Великого Шелкового пути, впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан сообщает пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги).
“С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд "Jibek Joly", объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого культурно-познавательного маршрута. Впервые в истории проекта маршрут расширен до Душанбе. Путешествие пройдет по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, соединяя духовные центры, древние города и современные столицы Центральной Азии”.
В стоимость турпакета включили проезд на турпоезде, туристическую программу с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы, организованные туроператорами.
Участники путешествия смогут познакомиться с праздничными традициями народов Центральной Азии в период празднования Навруза и завершения священного месяца Рамадан, национальными обрядами, музыкой и обычаями региона.
Туристический поезд организовало АО "НК "КТЖ" при содействии Узбекских железных дорог и Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма".
Напомним, что власти Казахстана и Узбекистана договорились о запуске таких турпоездов между двумя странами в конце 2025 года.
Великий Шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь его использовали для вывоза шелка из Китая, с чем и связано название пути. Помимо шелка, по торговым маршрутам перевозили также пряности, драгоценные камни, керамику и многие другие товары. Кроме того, Шелковый путь стал маршрутом для культурного обмена. Узбекские города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана, служили важными остановками на Великом Шелковом пути.
