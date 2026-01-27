https://uz.sputniknews.ru/20260127/turpoezd-po-velikomu-shelkovomu-puti-vpervye-soedinit-kazaxstan-uzbekistan-i-tadjikistan-55299578.html

Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан

В рамках тура участники познакомятся с традициями народов Центральной Азии в период Навруза — праздника прихода весны, национальными обрядами и музыкой региона

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Международный туристический поезд "Jibek Joly", следующий по местам Великого Шелкового пути, впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан сообщает пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги).В стоимость турпакета включили проезд на турпоезде, туристическую программу с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы, организованные туроператорами.Участники путешествия смогут познакомиться с праздничными традициями народов Центральной Азии в период празднования Навруза и завершения священного месяца Рамадан, национальными обрядами, музыкой и обычаями региона.Туристический поезд организовало АО "НК "КТЖ" при содействии Узбекских железных дорог и Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма".Напомним, что власти Казахстана и Узбекистана договорились о запуске таких турпоездов между двумя странами в конце 2025 года.Великий Шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь его использовали для вывоза шелка из Китая, с чем и связано название пути. Помимо шелка, по торговым маршрутам перевозили также пряности, драгоценные камни, керамику и многие другие товары. Кроме того, Шелковый путь стал маршрутом для культурного обмена. Узбекские города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана, служили важными остановками на Великом Шелковом пути.

