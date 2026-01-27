https://uz.sputniknews.ru/20260127/turpoezd-po-velikomu-shelkovomu-puti-vpervye-soedinit-kazaxstan-uzbekistan-i-tadjikistan-55299578.html
Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
Sputnik Узбекистан
В рамках тура участники познакомятся с традициями народов Центральной Азии в период Навруза — праздника прихода весны, национальными обрядами и музыкой региона
2026-01-27T14:25+0500
2026-01-27T14:25+0500
2026-01-27T14:50+0500
общество
туризм
поезд
узбекистан
казахстан
таджикистан
великий шелковый путь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55295579_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5cdcad326000d638498226e20a7fb142.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Международный туристический поезд "Jibek Joly", следующий по местам Великого Шелкового пути, впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан сообщает пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги).В стоимость турпакета включили проезд на турпоезде, туристическую программу с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы, организованные туроператорами.Участники путешествия смогут познакомиться с праздничными традициями народов Центральной Азии в период празднования Навруза и завершения священного месяца Рамадан, национальными обрядами, музыкой и обычаями региона.Туристический поезд организовало АО "НК "КТЖ" при содействии Узбекских железных дорог и Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма".Напомним, что власти Казахстана и Узбекистана договорились о запуске таких турпоездов между двумя странами в конце 2025 года.Великий Шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь его использовали для вывоза шелка из Китая, с чем и связано название пути. Помимо шелка, по торговым маршрутам перевозили также пряности, драгоценные камни, керамику и многие другие товары. Кроме того, Шелковый путь стал маршрутом для культурного обмена. Узбекские города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана, служили важными остановками на Великом Шелковом пути.
узбекистан
казахстан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55295579_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_82453c59c4167a9fda355e22074257d1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм поезд великий шелковый путь казахстан узбекистан таджикистан
туризм поезд великий шелковый путь казахстан узбекистан таджикистан
Турпоезд по Великому Шелковому пути впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:25 27.01.2026 (обновлено: 14:50 27.01.2026)
В рамках тура участники познакомятся с традициями народов Центральной Азии в период Навруза — праздника прихода весны, национальными обрядами и музыкой региона.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Международный туристический поезд "Jibek Joly", следующий по местам Великого Шелкового пути, впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан сообщает
пресс-служба оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги).
“С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд "Jibek Joly", объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого культурно-познавательного маршрута. Впервые в истории проекта маршрут расширен до Душанбе. Путешествие пройдет по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, соединяя духовные центры, древние города и современные столицы Центральной Азии”.
В стоимость турпакета включили проезд на турпоезде, туристическую программу с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы, организованные туроператорами.
Участники путешествия смогут познакомиться с праздничными традициями народов Центральной Азии в период празднования Навруза и завершения священного месяца Рамадан, национальными обрядами, музыкой и обычаями региона.
Туристический поезд организовало АО "НК "КТЖ" при содействии Узбекских железных дорог и Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма".
Напомним, что власти Казахстана и Узбекистана договорились о запуске таких турпоездов между двумя странами в конце 2025 года.
Великий Шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь его использовали для вывоза шелка из Китая, с чем и связано название пути. Помимо шелка, по торговым маршрутам перевозили также пряности, драгоценные камни, керамику и многие другие товары. Кроме того, Шелковый путь стал маршрутом для культурного обмена. Узбекские города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана, служили важными остановками на Великом Шелковом пути.