В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда — фото, видео
В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Возложение цветов состоялось в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и у памятника "Ленинградский монумент" в Парке Победы.
82 года назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от немецко-фашистской блокады. Дань уважения погибшим жителям и защитникам города отдали в Ташкенте.Памятные мероприятия прошли на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и в парке Победы, где в 2025 году состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент".В них участвовали дипломаты посольства России, представители Россотрудничества, Русского культурного центра, ветеранских и молодежных организаций, общественность и СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ленинград находился в блокаде 872 дня с 8 сентября 1941 года и выживал в нечеловеческих условиях. Тысячи людей умерли от голода. Узбекистан стал вторым домом для многих жителей блокадного города. Так, в годы Второй мировой войны сюда эвакуировали более 1,5 млн человек, среди них было более 250 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины.В Узбекистане чтут память погибших в эти страшные годы. Ежегодно проводят торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады.В сентябре 2025 года в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент". В нем принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фотоНа территории мемориального комплекса "Братские могилы" находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из нашей республики, воевавших под Ленинградом.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
15:45 27.01.2026 (обновлено: 16:33 27.01.2026)
Возложение цветов состоялось в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и у памятника "Ленинградский монумент" в парке Победы.
82 года назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от немецко-фашистской блокады. Дань уважения погибшим жителям и защитникам города отдали в Ташкенте.
В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда
Памятные мероприятия прошли на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и в парке Победы, где в 2025 году состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент".
В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда
В них участвовали дипломаты посольства России, представители Россотрудничества, Русского культурного центра, ветеранских и молодежных организаций, общественность и СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда
"Мы очень рады, что сегодня в Ташкенте у нас есть возможность почтить память этих людей, и в очередной рад сказать спасибо Узбекистану за то, что он принял блокадников как родных, не оставил их в беде. Считаю, что это день памяти и для Узбекистана, и для России, который еще раз подчеркивает наше общее прошлое", — отметила руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.

В Узбекистане почтили память жертв блокадного Ленинграда
Ленинград находился в блокаде 872 дня с 8 сентября 1941 года и выживал в нечеловеческих условиях. Тысячи людей умерли от голода. Узбекистан стал вторым домом для многих жителей блокадного города. Так, в годы Второй мировой войны сюда эвакуировали более 1,5 млн человек, среди них было более 250 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины.
В Узбекистане чтут память погибших в эти страшные годы. Ежегодно проводят торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады.
В сентябре 2025 года в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте состоялось открытие памятника "Ленинградский монумент". В нем принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото
На территории мемориального комплекса "Братские могилы" находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из нашей республики, воевавших под Ленинградом.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
0