https://uz.sputniknews.ru/20260128/biobezopasnost-stran-eaes-55325209.html
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Речь идет о том, могут ли страны Союза в полной мере обеспечивать себя лекарствами и медоборудованием без импорта, насколько эффективно современная медицина решает проблему бесплодия, существует ли угроза пандемии аденовируса
2026-01-28T13:01+0500
2026-01-28T13:01+0500
2026-01-28T14:32+0500
пресс-центр
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
миа "россия сегодня"
геннадий онищенко
москва
минск
астана
бишкек
ереван
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55325755_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_962397f9468f4ba549a1fa8f722d7bfc.jpg
В Международном мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня” прошел видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Речь шла о том, могут ли страны Союза в полной мере обеспечивать себя лекарствами и медоборудованием без импорта, как с наступлением экстремальных холодов избежать обморожения, насколько эффективно современная медицина решает проблему бесплодия, существует ли угроза пандемии аденовируса.
москва
минск
астана
бишкек
ереван
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55325755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6746d49230d81c0ec72d094bca29982.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
биобезопасность еаэс
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
13:01 28.01.2026 (обновлено: 14:32 28.01.2026)
Речь идет о том, могут ли страны Союза в полной мере обеспечивать себя лекарствами и медоборудованием без импорта, насколько эффективно современная медицина решает проблему бесплодия, существует ли угроза пандемии аденовируса.
В Международном мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня” прошел видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.
Речь шла о том, могут ли страны Союза в полной мере обеспечивать себя лекарствами и медоборудованием без импорта, как с наступлением экстремальных холодов избежать обморожения, насколько эффективно современная медицина решает проблему бесплодия, существует ли угроза пандемии аденовируса.