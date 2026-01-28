Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260128/uchenye-vyyavili-novyy-faktor-razvitiya-diabeta-55328675.html
Ученые выявили новый фактор развития диабета
Ученые выявили новый фактор развития диабета
Sputnik Узбекистан
Диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови
2026-01-28T22:02+0500
2026-01-28T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50848549_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4dc3c434090a95992d674e95971b08a4.jpg
Дефицит такого микроэлемента, как хром в организме человека может привести к развитию диабета второго типа, установили специалисты ЮУрГУ в составе международного научного коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.Открытие позволит на основе быстрого скрининга кожи ладони выявлять пациентов из группы риска. Результаты представили в SHIFAA.Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) пояснили, что диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови. Глюкоза, в свою очередь, служит главным "топливом" для правильной работы клеток, однако, чтобы попасть внутрь, ей нужен гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Если ткани организма плохо реагируют на инсулин (развивается инсулинорезистентность), то производство инсулина снижается.Специалисты вуза с иракскими коллегами обнаружили, что ранним признаком развития устойчивости клеток к переносчику сахара является дефицит микроэлемента хрома в тканях. У людей с пониженным уровнем хрома инсулинорезистентность была значительно выше, даже если уровень сахара и инсулина в крови еще оставался в норме.Связь хрома и диабета изучали и раньше, но обычно через анализы крови или волос. В качестве альтернативного метода быстрой оценки концентрации микроэлемента ученые предложили использовать быстрый анализ по коже ладони.
https://uz.sputniknews.ru/20251005/v-chem-opasnost-tvoroga-s-saxarom-52471602.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50848549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bd5254311569c5be058121d55b96987.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ученые фактор диабет развитие
ученые фактор диабет развитие

Ученые выявили новый фактор развития диабета

22:02 28.01.2026
© Getty Images / Nitat TermmeeЖенщина-ученый работает в современной лаборатории и использует микроскоп для анализа научного образца
Женщина-ученый работает в современной лаборатории и использует микроскоп для анализа научного образца - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2026
© Getty Images / Nitat Termmee
Подписаться
Диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови.
Дефицит такого микроэлемента, как хром в организме человека может привести к развитию диабета второго типа, установили специалисты ЮУрГУ в составе международного научного коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.
Открытие позволит на основе быстрого скрининга кожи ладони выявлять пациентов из группы риска. Результаты представили в SHIFAA.
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) пояснили, что диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови. Глюкоза, в свою очередь, служит главным "топливом" для правильной работы клеток, однако, чтобы попасть внутрь, ей нужен гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Если ткани организма плохо реагируют на инсулин (развивается инсулинорезистентность), то производство инсулина снижается.
Специалисты вуза с иракскими коллегами обнаружили, что ранним признаком развития устойчивости клеток к переносчику сахара является дефицит микроэлемента хрома в тканях. У людей с пониженным уровнем хрома инсулинорезистентность была значительно выше, даже если уровень сахара и инсулина в крови еще оставался в норме.
"Можно представить инсулин как "ключ", который открывает клетки для глюкозы — источника энергии. Хром действует как "смазка для замка", он помогает инсулину работать эффективнее. Если хрома не хватает, "ключ" поворачивается с трудом, клетки не получают энергию, а сахар остается в крови. Со временем это может привести к диабету и другим метаболическим нарушениям", — рассказали ученые.
Связь хрома и диабета изучали и раньше, но обычно через анализы крови или волос. В качестве альтернативного метода быстрой оценки концентрации микроэлемента ученые предложили использовать быстрый анализ по коже ладони.
"Такой способ быстрый, безопасный и не требует забора крови, поэтому применим в любой стране, включая регионы с низким уровнем медицинской инфраструктуры. На основе быстрого скрининга врач может рекомендовать коррекцию питания или добавки", — подчеркнул лаборант управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Аммар Кади.
Продажа творога - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2025
Это интересно
Врач: В чем опасность творога с сахаром
5 октября 2025, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0