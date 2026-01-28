Ученые выявили новый фактор развития диабета
Диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови.
Дефицит такого микроэлемента, как хром в организме человека может привести к развитию диабета второго типа, установили специалисты ЮУрГУ в составе международного научного коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.
Открытие позволит на основе быстрого скрининга кожи ладони выявлять пациентов из группы риска. Результаты представили в SHIFAA.
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) пояснили, что диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови. Глюкоза, в свою очередь, служит главным "топливом" для правильной работы клеток, однако, чтобы попасть внутрь, ей нужен гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Если ткани организма плохо реагируют на инсулин (развивается инсулинорезистентность), то производство инсулина снижается.
Специалисты вуза с иракскими коллегами обнаружили, что ранним признаком развития устойчивости клеток к переносчику сахара является дефицит микроэлемента хрома в тканях. У людей с пониженным уровнем хрома инсулинорезистентность была значительно выше, даже если уровень сахара и инсулина в крови еще оставался в норме.
"Можно представить инсулин как "ключ", который открывает клетки для глюкозы — источника энергии. Хром действует как "смазка для замка", он помогает инсулину работать эффективнее. Если хрома не хватает, "ключ" поворачивается с трудом, клетки не получают энергию, а сахар остается в крови. Со временем это может привести к диабету и другим метаболическим нарушениям", — рассказали ученые.
Связь хрома и диабета изучали и раньше, но обычно через анализы крови или волос. В качестве альтернативного метода быстрой оценки концентрации микроэлемента ученые предложили использовать быстрый анализ по коже ладони.
"Такой способ быстрый, безопасный и не требует забора крови, поэтому применим в любой стране, включая регионы с низким уровнем медицинской инфраструктуры. На основе быстрого скрининга врач может рекомендовать коррекцию питания или добавки", — подчеркнул лаборант управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Аммар Кади.
