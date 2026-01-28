https://uz.sputniknews.ru/20260128/v-tashkente-obsudili-intervyu-prezidenta-kazaxstana-i-obschie-vyzovy-dlya-stran-tsa-55319193.html

В Ташкенте обсудили интервью президента Казахстана и общие вызовы для стран ЦА

К диалогу пригласили представителей Законодательной палаты Олий Мажлиса, аналитических центров, экспертного сообщества и СМИ

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В посольстве Республики Казахстан в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan "Казахстан вступил в новый этап модернизации", а также его выступлению на V заседании Национального курултая, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В обсуждении приняли участие представители Законодательной палаты Олий Мажлиса, аналитических центров, экспертного сообщества и СМИ.Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов отметил, что темы, затронутые в интервью президента, выходят за рамки внутренней повестки Казахстана и напрямую затрагивают региональные процессы.Водная дипломатия: региональный подходВ ходе круглого стола особое внимание уделили водной дипломатии. Участники отметили, что в интервью президента Казахстана подчеркивается необходимость перехода от разрозненных национальных решений к согласованным региональным механизмам управления водными ресурсами.Эксперты обратили внимание, что для Узбекистана и Казахстана, как стран с тесно взаимосвязанными водохозяйственными системами, приоритетное значение приобретают обмен данными, совместное планирование и предотвращение конфликтных сценариев в условиях изменения климата.Энергетика и транспорт: логика сопряженияОбсуждая экономический блок интервью, участники круглого стола отметили, что модернизация инфраструктуры, о которой говорит президент Казахстана, логично соотносится с задачами Узбекистана по развитию транспортных коридоров и обеспечению энергетической безопасности.Речь шла о сопряжении железнодорожных и автологистических маршрутов, развитии транзитного потенциала Центральной Азии, а также о возможностях координации в энергетике, включая электроэнергетику и проекты в сфере возобновляемых источников энергии.Цифровизация и искусственный интеллектОтдельный блок дискуссии посвятили цифровизации и внедрению ИИ. Участники отметили, что в интервью президента Казахстана подчеркивается роль технологий как основы новой модели управления и экономики.Эксперты указали, что Узбекистан и Казахстан находятся на схожем этапе цифровой трансформации — переходе от электронных госуслуг к использованию больших данных и искусственного интеллекта в госуправлении, промышленности и социальной сфере. В этом контексте особое значение приобретает обмен практиками и формирование совместимых цифровых подходов.Человеческий капитал как основа модернизацииЗавершая обсуждение, участники подчеркнули, что ключевым элементом модернизации, о которой говорит президент Токаев, остается развитие человеческого капитала.Речь шла о сближении образовательных программ, академической мобильности, совместных научных исследованиях и подготовке кадров для новых отраслей — от искусственного интеллекта до энергетики и логистики.Продолжая тему региональной взаимосвязанности реформ, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев подчеркнул, что модернизационная повестка Казахстана имеет общерегиональное значение.По итогам круглого стола отмечено, что инициативы, озвученные в интервью президента Казахстана, представляют практический интерес для Узбекистана и других стран региона, поскольку отражают общие вызовы и открывают возможности для дальнейшего развития сотрудничества в Центральной Азии.

