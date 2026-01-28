В Ташкенте обсудили интервью президента Казахстана и общие вызовы для стран ЦА
11:00 28.01.2026 (обновлено: 11:22 28.01.2026)
Круглый стол, посвящённый интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan в посольстве Республики Казахстан в Ташкенте
© Sputnik
К диалогу пригласили представителей Законодательной палаты Олий Мажлиса, аналитических центров, экспертного сообщества и СМИ.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В посольстве Республики Казахстан в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan "Казахстан вступил в новый этап модернизации", а также его выступлению на V заседании Национального курултая, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов отметил, что темы, затронутые в интервью президента, выходят за рамки внутренней повестки Казахстана и напрямую затрагивают региональные процессы.
"Мы видим возросшее внимание к Центральной Азии: динамично развивается формат “С5+1”, страны региона все активнее вовлекаются в глобальные процессы. В конце прошлого года Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям, а буквально на прошлой неделе наши страны стали соучредителями Совета мира. Мы исходим из того, что все эти инициативы и проекты станут вкладом в укрепление общемирового доверия и стабильности", — сказал он.
Водная дипломатия: региональный подход
В ходе круглого стола особое внимание уделили водной дипломатии. Участники отметили, что в интервью президента Казахстана подчеркивается необходимость перехода от разрозненных национальных решений к согласованным региональным механизмам управления водными ресурсами.
Эксперты обратили внимание, что для Узбекистана и Казахстана, как стран с тесно взаимосвязанными водохозяйственными системами, приоритетное значение приобретают обмен данными, совместное планирование и предотвращение конфликтных сценариев в условиях изменения климата.
"Для Казахстана, так же, как и для Узбекистана, расположенного в нижнем течении реки Сырдарьи, этот вопрос имеет принципиальное значение. Не случайно эта тема прозвучала одной из первых в выступлении главы Казахстана. Подход, основанный на водной дипломатии, координации усилий и региональной ответственности, важен не только для решения проблем одной страны, но и для устойчивости всего региона", — подчеркнул заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев.
Энергетика и транспорт: логика сопряжения
Обсуждая экономический блок интервью, участники круглого стола отметили, что модернизация инфраструктуры, о которой говорит президент Казахстана, логично соотносится с задачами Узбекистана по развитию транспортных коридоров и обеспечению энергетической безопасности.
Речь шла о сопряжении железнодорожных и автологистических маршрутов, развитии транзитного потенциала Центральной Азии, а также о возможностях координации в энергетике, включая электроэнергетику и проекты в сфере возобновляемых источников энергии.
Цифровизация и искусственный интеллект
Отдельный блок дискуссии посвятили цифровизации и внедрению ИИ. Участники отметили, что в интервью президента Казахстана подчеркивается роль технологий как основы новой модели управления и экономики.
Эксперты указали, что Узбекистан и Казахстан находятся на схожем этапе цифровой трансформации — переходе от электронных госуслуг к использованию больших данных и искусственного интеллекта в госуправлении, промышленности и социальной сфере. В этом контексте особое значение приобретает обмен практиками и формирование совместимых цифровых подходов.
Человеческий капитал как основа модернизации
Завершая обсуждение, участники подчеркнули, что ключевым элементом модернизации, о которой говорит президент Токаев, остается развитие человеческого капитала.
Речь шла о сближении образовательных программ, академической мобильности, совместных научных исследованиях и подготовке кадров для новых отраслей — от искусственного интеллекта до энергетики и логистики.
"Понятие “человеческий капитал” часто трактуется исключительно в экономическом смысле, однако на самом деле оно гораздо глубже. Здесь ключевым является именно человеческое измерение — люди, которые мыслят в одном направлении. Именно поэтому экспертам Узбекистана так близки подходы, которые сегодня формируются в Казахстане", — отметил старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.
Продолжая тему региональной взаимосвязанности реформ, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев подчеркнул, что модернизационная повестка Казахстана имеет общерегиональное значение.
"Эти меры в конечном счете направлены на достижение одной ключевой цели — повышение благополучия и качества жизни граждан. Такая повестка значима не только для Казахстана, она напрямую затрагивает всю Центральную Азию. Благодаря объединительным процессам, инициированным нашими президентами, регион все больше воспринимается как взаимосвязанное пространство. Реформы в одной стране создают положительный эффект для всех соседей, формируя основу для более глубокой региональной кооперации и усиления Центральной Азии как самостоятельного субъекта международных отношений", — сказал он.
По итогам круглого стола отмечено, что инициативы, озвученные в интервью президента Казахстана, представляют практический интерес для Узбекистана и других стран региона, поскольку отражают общие вызовы и открывают возможности для дальнейшего развития сотрудничества в Центральной Азии.