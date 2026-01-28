https://uz.sputniknews.ru/20260128/v-uzbekistane-naznachili-novogo-ministra-po-chs-55333598.html

В Узбекистане назначили нового министра по ЧС — что стало с экс-главой ведомства

Ранее кандидатуру Азизбека Икрамова на пост министра по чрезвычайным ситуациям одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане назначили нового главу министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Ранее кандидатуру Азизбека Икрамова на пост министра по чрезвычайным ситуациям одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.Министром по чрезвычайным ситуациям ранее был Ботир Кудратходжаев. Теперь его назначили на должность первого замминистра внутренних дел Узбекистана — начальника оперативно-розыскного департамента, и в связи с этим освободили от должности главы МЧС.Это не единственные кадровые перестановки на сегодня.Президент Узбекистана назначил бывшего командующего Нацгвардией Рустама Джураева первым заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента общественной безопасности.Кроме того, глава республики назначил Рустама Мирзаева на пост замминистра внутренних дел по вопросам комплаенса и внутреннего контроля по противодействию коррупции.Ранее он работал заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации президента Узбекистана.Новое назначение коснулось и Диёрбека Сатторова — он стал замминистра внутренних дел — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения.Ранее он работал заведующим сектором Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона Администрации президента Узбекистана.Азизхон Умархонов назначен на должность начальника Департамента исполнения наказаний при МВД.Ранее он работал на посту хокима Алмазарского района Ташкента.

