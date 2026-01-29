https://uz.sputniknews.ru/20260129/chto-proisxodilo-v-sfere-avtomobilnyx-gruzoperevozok-v-uzbekistane-55349196.html

Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане

По количеству заявок в импортных перевозках традиционно лидирует российское направление, но в плане динамики больший прирост показали Казахстан, Китай и Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году заметно выросло число автомобильных грузоперевозок, сообщает международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".Ключевые тренды автомобильных грузоперевозок прошлого года:Как и годом ранее существенно увеличилось количество заявок на перевозки внутри Узбекистана (+79%), причем этот прогресс оставался стабильным на протяжении года. Основными драйверами спроса на транспортные услуги стали промышленное производство (+6,8% за год) и розница (+11,2% за год)."Год обошелся без больших неожиданностей — мы наблюдали планомерный рост спроса на грузоперевозки, который соответствует реальной ситуации на рынке. Резкий рост спроса на перевозки в Кыргызстан во многом стал следствием внедрения электронных разрешений e-permit, что существенно упростило жизнь участникам отрасли. Кроме того, КР, будучи членом ЕАЭС, стала удобным транзитным звеном в связке „Россия – Кыргызстан – Узбекистан“: часть российских и узбекских товаров движется через его территорию, поскольку отработанные таможенные процедуры внутри ЕАЭС и сложившаяся практика реэкспортных операций делают такую многошаговую логистику экономически оправданной", — пояснил директор представительства "Биржи грузоперевозок ATI.SU" в Узбекистане Фарид Вахидов.

