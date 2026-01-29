https://uz.sputniknews.ru/20260129/rossiyskaya-armiya-osvobodila-beluyu-berezu-v-sumskoy-oblasti-55350794.html
Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области
Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-01-29T16:45+0500
2026-01-29T16:45+0500
2026-01-29T16:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
россия
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Белую Березу в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении — подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.Противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_0c46e0f480ffc79de3c13971c846db9b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армия сумская область
россия армия сумская область
Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Российские бойцы освободили Белую Березу в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении — подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.
орудие полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.