Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области
Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Белую Березу в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении — подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.Противник потерял:
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Белую Березу в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении — подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.
Противник потерял:
свыше 90 военнослужащих;
шесть автомобилей;
орудие полевой артиллерии;
склад боеприпасов;
станцию радиоэлектронной борьбы.
