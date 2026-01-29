https://uz.sputniknews.ru/20260129/rossiyskaya-armiya-osvobodila-beluyu-berezu-v-sumskoy-oblasti-55350794.html

Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области

Российская армия освободила Белую Березу в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2026-01-29T16:45+0500

2026-01-29T16:45+0500

2026-01-29T16:45+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

россия

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российские бойцы освободили Белую Березу в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении — подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.Противник потерял:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия армия сумская область