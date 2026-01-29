Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию

“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана отбыл с официальным визитом в эту страну. В городе Анкаре лидеры Узбекистана и Турции проведут четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня”, — говорится в сообщении.