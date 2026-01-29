https://uz.sputniknews.ru/20260129/shavkat-mirziyoev-posetit-turtsiyu-s-ofitsialnym-vizitom-55341490.html
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера
2026-01-29T09:15+0500
2026-01-29T09:15+0500
2026-01-29T10:52+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
турция
анкара
переговоры
реджеп тайип эрдоган
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44166778_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_d27569867c216f50e4d4a40fcf613067.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В фокусе внимания сторон будет находится дальнейшее расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Особое внимание они уделят:развитию политического диалога;наращиванию объемов товарооборота;продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики;укреплению транспортной взаимосвязанности.Мирзиёев и Эрдоган также рассмотрят вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена, обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов.Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера, добавили в пресс-службе. В преддверии визита президента Узбекистана высотки Союза торговых палат и товарных бирж Турции окрасили в цвета узбекского флага, пишет ИА "Дунё".Кроме того, в Анкаре организовали презентацию Послания Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана на турецком языке, а также фотоальбома и фотовыставки "Узбекистан — волшебный край".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44166778_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_7a76429aac5e2dd233e6926973627a71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев турция официальный визит переговоры мероприятия
шавкат мирзиёев турция официальный визит переговоры мероприятия
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом
09:15 29.01.2026 (обновлено: 10:52 29.01.2026)
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги посетит эту страну с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 29 января посетит эту страну с официальным визитом. Программой пребывания в городе Анкаре предусматривается проведение четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания сторон будет находится дальнейшее расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Особое внимание они уделят:
развитию политического диалога;
наращиванию объемов товарооборота;
продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики;
укреплению транспортной взаимосвязанности.
Мирзиёев и Эрдоган также рассмотрят вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена, обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов.
Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера, добавили в пресс-службе.
В преддверии визита президента Узбекистана высотки Союза торговых палат и товарных бирж Турции окрасили в цвета узбекского флага, пишет ИА "Дунё".
Кроме того, в Анкаре организовали презентацию Послания Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана на турецком языке, а также фотоальбома и фотовыставки "Узбекистан — волшебный край".