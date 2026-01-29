Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом

https://uz.sputniknews.ru/20260129/shavkat-mirziyoev-posetit-turtsiyu-s-ofitsialnym-vizitom-55341490.html

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов. Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В фокусе внимания сторон будет находится дальнейшее расширение узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Особое внимание они уделят:развитию политического диалога;наращиванию объемов товарооборота;продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики;укреплению транспортной взаимосвязанности.Мирзиёев и Эрдоган также рассмотрят вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена, обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание солидного пакета документов.Кроме того, лидеры двух стран примут участие в ряде мероприятий гуманитарного характера, добавили в пресс-службе. В преддверии визита президента Узбекистана высотки Союза торговых палат и товарных бирж Турции окрасили в цвета узбекского флага, пишет ИА "Дунё".Кроме того, в Анкаре организовали презентацию Послания Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана на турецком языке, а также фотоальбома и фотовыставки "Узбекистан — волшебный край".

